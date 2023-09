Jury-Wunsch: Rebsorte Blauer Portugieser als DAC-Wein

„Der Blaue Portugieser Club reserve“ mit Sitz in Retz verleiht einmal im Jahr den Wanderpokal für den „Blauen Portugieser des Jahres“. „Um den Favoriten zu ermitteln, wurde ein Wettbewerb ausgeschrieben“, erzählt Clubpräsident Richard Klinger am Rande der Blindverkostung in der Pillersdorfer Öhlbergkellertrift.

Unter der fachkundigen Leitung von Kellermeister Leopold Wurst wurde aus 27 eingereichten Proben durch eine unabhängige Jury in einer Blindverkostung der Blauer-Portugieser-Clubsieger ermittelt. Das Weingut Hindler aus Schrattenthal punktete in der Stichverkostung mit dem 2022er Blauen Portugieser gegen den 2019er Blauen Portugieser vom Weingut Honsig aus Platt, gefolgt vom Weingut Christoph Bauer aus Jetzelsdorf. Der Gewinner wird im Rahmen des heurigen Retzer Weinlesefestes mit dem großen Wander-Cup-Pokal geehrt.

Kostleiter Leopold Wurst war über die vielen Einreichungen und die Top-Qualität der Weine überrascht. Clubpräsident Richard Klinger ist überzeugt, dass durch diese Aktivitäten die Rebsorte Blauer Portugieser verstärkt in die öffentliche Wahrnehmung kommen wird. „Ein DAC Blauer Portugieser wäre da ein Schritt in die richtige Richtung“, meinte ein Jury-Mitglied.

Hintergrund:

„Der Blaue Portugieser Club reserve“ wurde im Jahre 2016 gegründet. Ziel ist die Förderung des Blauen Portugiesers gerade im Weinviertel, aber auch über dessen Grenzen hinaus. Aufgrund der derzeit ernüchternden Erkenntnis, dass die Anbaufläche ständig abnimmt, sei es umso wichtiger, diese alte und gerade für diese Region typische Rebsorte am Leben zu erhalten, wenn nicht sogar einer neuen Renaissance zuzuführen.