300 Gäste beim Fest des Museums in Untermarkesdorf

Endlich, das sechste Museumsfest ging im Pulkautaler Weinbaumuseum und dem angrenzenden Stadel des Weinbauvereins in der Untermarkersdorfer Kellergasse über die Bühne.

Alexander Gröschl, der Leiter des Weinbaumuseums, und Obmann des Weinbauvereins Alfred Seidl freuten sich mit den zahlreichen Helfern, dass die Veranstaltung endlich wieder stattfand. „Wir wollen als nächstes den angrenzenden Stadel sanieren und hoffen, mit den Einnahmen damit anfangen zu können.“

Diesmal begann das Fest bereits um 16 Uhr mit der aufgestellten Hüpfburg, die vor allem Eltern mit Kindern anzog. Zwei Bands sorgten am Abend für musikalische Stimmung. Das Duo „Music for you“ machte mit Gitarre und Stimme den Anfang, dann folgte die dorfbekannte Band „The Playing Grapes“, in der Gröschl das Schlagzeug spielt.

Über 300 Gäste besuchten das Fest, unter ihnen die Bürgermeister Josef Fürnkranz (Marktgemeinde Hadres) und Andreas Sedlmayer (Haugsdorf) sowie der Untermarkersdorfer Ortsvorsteher Andreas Kornherr und der Alberndorfer Vizebürgermeister Manfred Baumgartner.

Neben Weinen von ortsansässigen Winzern wurden von Winzer Bertl Reischl gegrillte Köstlichkeiten angeboten. Die Buchhändler Irene und Wolfgang Alexowsky waren ebenfalls unter den tatkräftigen Helfern des Festes.

