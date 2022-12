Vom Winzer zum Unternehmer: "Müssen stolz sein auf das, was wir haben"

„Unser Berufsbild hat sich verändert; du bist nicht mehr nur Weinbauer, du bist Unternehmer“, sagt Barbara Pletzer aus Haugsdorf. Sie und ihr Mann Christoph führen seit 2018 einen Buschenschank-Betrieb. Wie jede Branche haben auch die Winzer mit den Teuerungen zu kämpfen. „Wir werden bis zu einem Euro pro Flasche teurer werden müssen“, prognostiziert NÖs Weinbaupräsident Reinhard Zöchmann, der sich gemeinsam mit Bauernkammer-Obmann Fritz Schechtner und Kammerrat Manfred Waltner bei den Pletzers zum „Weingespräch“ einfand.

Von 1.400 landwirtschaftlichen Betrieben im Bezirk Hollabrunn – dem größten Weinbau treibenden Bezirk in Niederösterreich – „beschäftigen sich 900 mit Weinbau“, weiß Schechtner. Die Unzufriedenheit in der Branche steige jedoch, weil die Winzer mit Teuerung, Witterung und Bürokratie zu kämpfen haben. Die heurige Ernte beschreibt Zöchmann als „ein bisschen unter dem Durchschnitt“.

Leichter und Fruchtiger Jahrgang 2022

Das sei darauf zurückzuführen, dass es kaum Winterfeuchte gab und die lange Trockenheit – Niederschläge kamen erst in den letzten Augusttagen – setzte vor allem den jungen Weingärten zu. Generell sei der Jahrgang 2022 leichter und fruchtig. „Da könn‘ ma ein Glaserl mehr trinken“, schmunzelt der Bio-Winzer.

Da die Ernte in den vergangenen beiden Jahren EU-weit geringer ausgefallen ist, konnten österreichische Winzer Märkte in Skandinavien, Kanada und Deutschland erobern. Erstmals wurde im Vorjahr eine höhere Menge Wein exportiert als importiert.

Junge Winzer wollen Image des Pulkautals steigern

„Die Ernte war herausfordernd, weil es immer feucht war“, beschreibt Christoph Pletzer die Bedingungen während der Lese. Er und seine Frau zögern noch, was die Preiserhöhungen betrifft. „Ich weiß nicht, ob wir sie dem Kunden genau so weitergeben wollen“, überlegt Barbara Pletzer.

Sie will aber generell das Image des Pulkautals steigern: „Wir müssen viel stolzer darauf sein, was wir haben.“ Kammerrat Manfred Waltner bestätigt: „Im Pulkautal geht‘s mit der Qualität nach oben.“ Um diese zu halten, stehen die Winzer vor großen Herausforderungen, immer mehr Auflagen sind zu erfüllen.

"Wir brauchen den Pflanzenschutz, um gesunde Lebensmittel zu produzieren"

Eine Ansage der EU bereitet den Weinbauern Sorge: Pflanzenschutzmittel sollen in Natura-2000-Gebieten um weitere 50 Prozent reduziert werden. „Dann werden Weinbau und Obstbau verschwinden. Wir brauchen Pflanzenschutz, um gesunde Lebensmittel zu produzieren“, stellt Zöchmann klar. Schechtner ist derselben Meinung: „Es kann nicht so kommen. Wenn ja, sind bei uns ganze Gebiete dem Untergang geweiht.“ Etwa 40 Prozent der Anbaugebiete im Bezirk liegen im Natura-2000-Gebiet. In Österreich sei der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln bereits stark reduziert worden.

