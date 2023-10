Luxus-Chalet statt altem Presshaus in Mailberger Kellergasse

„Vorher stand hier ein nicht mehr sanierbares Presshaus, das wir letztes Jahr vor Baubeginn entfernen mussten“, erklärte Roswitha Hagn, die, kurz bevor die ersten Gäste das neue Chalet bezogen, die NÖN exklusiv durch das Gebäude führte und von der Baugeschichte erzählte.

Jetzt fehle noch eine Beschriftungstafel im Außenbereich. Und im Vorraum sollte noch ein Bild mit Willkommensgrüßen hängen, bevor die Gäste die doppelflügelige Holztür am Eingang öffnen.

Die bauliche Außenansicht mit der Terrasse unter dem Dachgiebel wirkt zwar architektonisch zeitgenössisch, passt sich aber in der Grundform im weitesten Sinne der angeschlossenen klassischen Presshausarchitektur an. Als Architekt fungierte der Niederösterreicher Christian Mang, der in Furth bei Göttweig sein Büro hat. Das Familienunternehmen Hagn hat Mang in der Vergangenheit schon öfter beauftragt.

Auf rund 100 Quadratmetern, auf zwei Ebenen verteilt, begegnet man Eleganz, gepaart mit perfekter Raumaufteilung und viel Liebe zum Detail.

Bei der Einrichtung stand der oberösterreichische Innenarchitekt Christian Bogner von Living Art den Bauherren Roswitha, Wolfgang und Carina Hagn fachmännisch zur Seite. „Bogner kennt meinen Sohn Wolfgang, daher haben wir ihn eingeladen, beim Chalet als Innenarchitekt tätig zu werden“, schilderte Hagn.

Im Erdgeschoß wurden eine offene Küche und ein Wohnzimmer eingerichtet, im Obergeschoß befindet sich ein Schlafzimmer mit direktem Ausgang auf die Terrasse mit einer großen bettartigen Doppelliege, von der man direkt auf das Malteserschloss blicken kann. Vollen Komfort bietet das Badezimmer mit Wanne und einer großen Dusche, einem Waschtisch mit dunklem Steinbecken und einem runden großen Schminkspiegel mit drei Lichtvarianten. Zwischen Badezimmer und WC gibt es eine Sauna mit einem Fenster mit Blick auf den Vösenau mit Schlüsselloch-Platz in Mailberg.

Selbstverständlich sind alle Räume klimatisiert und um schlechte Luft zu vermeiden, kann die Raumluft nach Ende des Aufenthalts der Gäste komplett ausgetauscht werden. „Wir haben uns dann oft in letzter Minute anders entschieden“, schmunzelte Roswitha Hagn, „und die Architekten haben alle unsere Wünsche berücksichtigt.“ Darüber sind die Bauherren sehr froh.

Mit edlen Samtstoffen in Farben wie Königsblau für die Polsterung oder Gold für die Vorhänge ausgestattet, kann das Chalet mit seiner ausgeklügelten Lichtkunst als eine Art kleines Gesamtkunstwerk angesehen werden.