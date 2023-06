Weingut Pölz Weingenuss traf auf Kunstgenuss in Unterretzbach

Bei der Ausstellung (v.l.): Lisi Seidl, Christa Wurzinger, Rudolf Gschwandtner, Thomas Gräser, Werner und Judith Pölz. Foto: Wolfgang Hanousek

D as Weingut Pölz präsentierte in seinem Hof in Unterretzbach seine Weine, während dort gleichzeitig Werke der Kunstgruppe der Caritas Retz ausgestellt wurden.