„Snoopy's Trio“ schaut beim Martiniloben in Breitenwaida vorbei

„Wer hat's erfunden?“, könnte man beim allseits beliebten Martiniloben fragen. Und in diesem Fall waren es die Burgenländer, genauer deren Winzer. Bis zum 11. November dauert in etwa die Reifezeit des jungen Weißweines. Erst dann überzeugt sich der Weinbauer zum ersten Mal von der Qualität seines Tropfens. Der Martinstag war auch der Schlusstag des Weidehalbjahrs, an dem das Vieh eingestellt wurde. Das Winterhalbjahr im einst zweigeteilten bäuerlichen Jahreslauf hatte nun begonnen. Nach dem Martinstag begann die Fastenzeit, die als Martins- oder Adventfasten bezeichnet wurde.

Die Tradition geht bis aufs Mittelalter zurück

Sankt Martin war aber auch ein Tag, an dem früher viele Dienstverhältnisse begannen oder endeten und der Zehnte gezahlt wurde. Ein paar Martins-Traditionen haben sich seit dem Mittelalter gehalten, so eben auch die, am 11. November den jungen Wein zu segnen und zu verkosten. Die Kulturinitiative Breitenwaida lädt zum heurigen Martiniloben zum Heurigen und Weingut von Ingrid Groiss. Pfarrer Michael Wagner wird dem neuen Wein um 17 Uhr seinen Segen schenken, quasi wie ein Erntedank für Winzer. Für die passende Umrahmung sorgt das Hornensemble der Musikschule Hollabrunn.

Damit beim anschließenden Verkosten gelöste Stimmung aufkommt, wird „Snoopy's Trio“ musikalisch für selbige sorgen. Man kann wohl getrost davon ausgehen, dass Franz Binder an den Drums, Saxophonistin Eva Binder und Pianist Wolfgang „Snoopy“ Förster sich nach getaner Arbeit ebenfalls ein Gläschen des jungen Weins werden munden lassen. Kulinarisch wird das Publikum von Gastgeberin Groiss mit einem dreigängigen Weinherbst-Buffet verwöhnt.