Garserin las in Retz: Eine Autorin, viele Genres

„Man nehme ein paar denk- und erinnerungswürdige Momente des Lebens, würze sie ausgiebig mit Fantasie, füge dem Ganzen eine Prise Ironie hinzu und bearbeite den Text so lange, bis daraus eine erzählbare Geschichte wird!“ So lautet das persönliche Schreibrezept der Autorin Brigitte Wenzina aus Gars am Kamp. Sie arbeitete 40 Jahre lang als Lehrerin für Englisch und Geschichte im berufsbildenden Schulwesen und ist seit 2022 im Ruhestand.

Schon in Jugendjahren schrieb sie Gedichte, mit zunehmendem Alter kamen Erzählungen, Theaterstücke und Kriminalromane hinzu. Nun las sie in der Stadtbücherei Retz quer aus ihrer Bücherreihe.

Die Autorin startete mit Anekdoten aus dem Buch „Das Terrassen-Café“: Das baufällige Terrassen-Café Hotel Blauensteiner soll an einen millionenschweren Investor verkauft werden. Doch dann stellt sich heraus, welche Geheimnisse in dieser Bauruine verborgen sind und welch schwerwiegende Konsequenzen deren Entdeckung für Gars am Kamp und seine Bürger haben wird.

Weiter ging es mit Zeilen aus den Büchern „Die Spiegelfabrik“ und „Das Strandbad“. In beiden Büchern geht es um die Revitalisierung bzw. Erweiterung der historischen Garser Bauten und welche Schwierigkeiten und Herausforderungen dabei entstanden.

Buch über Pflege der demenzkranken Mutter: „Dann bring' ich mich halt um!“

Sehr persönlich beschreibt die Autorin in dem Buch „Dann bring‘ ich mich halt um!“ die letzten Lebensjahre mit ihrer demenzkranken Mutter. Demenzkranke bis zu deren Tod zu begleiten, erfordert von Angehörigen wichtige Entscheidungen – Entscheidungen, die ganz bewusst gegen den Willen der Betroffenen, aber für deren Sicherheit getroffen werden müssen. Es ist eine Zeit voll organisatorischer, vor allem aber emotionaler Herausforderungen - eine Achterbahn-Fahrt des schlechten Gewissens, der zu tragenden Verantwortung, zwischen Hoffnung und Endgültigkeit.

Das Buch „Anton macht Schule“ handelt von einem 14-Jährigen, der in der Schule um gute Noten, Anerkennung, seine erste Liebe und gegen Mobbing, Vorurteile und Ausgrenzung kämpft. Und zu Hause kämpft er in einem familiären Umfeld, das geprägt ist von finanzieller Not, Alkoholsucht und Gewaltbereitschaft. Hier erzählt die Autorin in wechselnder Reihenfolge aus Sicht des Schülers, der Mutter und der Lehrerin.

Ein Nobelwinzer schwört Rache ...

Zu guter Letzt gab es noch einen kurzen Einblick in das neueste Buch der Autorin: „Weinlaune“. Darin gärt es gewaltig rund um die alljährliche Weinprämierung in Gars am Kamp: Ein Nobelwinzer, dessen Wein bei der Verkostung durchgefallen ist, schwört Rache. Die Wein-Patin erweist sich als äußerst eigenwillig, geradezu widerspenstig. Und während des Festakts auf der Babenberger-Burg fällt ein Prominenter just nach einem Schluck „Sieger-Wein“ in Ohnmacht. Ein toter Jungwinzer bringt das Fass dann endgültig zum Überlaufen …

Auf eine spannende und unterhaltsame Lesung folgte ein gemütlicher Austausch mit der Autorin bei Brot und Wein.

