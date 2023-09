Zum 68. Mal: Retz begibt sich in den Ausnahmezustand

Landesrat Ludwig Schleritzko eröffnet das Weinspektakel am Freitag, 22. September, mit dem Aufziehen des Heurigenbuschens am Rathaus. Für Bürgermeister Stefan Lang ist es ein jährliches Highlight, „bei dem wir unsere lokalen Weine feiern und verkosten können“. Die Retzer haben den Termin dick in ihren Kalendern angestrichen.

So besucht die Gemeindebedienstete Manuela Kumerer am Freitag mit Ehemann und Freundinnen das Festtreiben. Samstags arbeitet sie am Stand der Stadtgemeinde und sonntags genießt sie den Festumzug und das große Feuerwerk.

Die Gemeindebedienstete Manuela Kumerer freut sich auf das dreitägige Fest in ihrer Stadt. Foto: Franz Enzmann

„Für die Gästeinfo Retzer Land ist die Vorbereitungszeit für das Weinlesefest immer etwas hektischer“, weiß Tourismusstadtrat Daniel Wöhrer zu berichten. An den Festtagen hat das Info-Büro im Stadtamt durchgehend von 9 bis 18 Uhr geöffnet. „Führungen im Erlebniskeller sind an allen Tagen möglich, aber aus organisatorischen Gründen nur beim Eingang in der Znaimerstraße“, so der Tourismusfachmann.

Die Retzer Bankangestellte Katja Erlenwein findet man alle drei Tag am Hauptplatz und in der Umgebung: „Ich freu mich auf den Auftritt der Beisl-Kosmonauten auf der Live-Bühne. Man kann dazu ausgelassen tanzen“. Am Samstag besucht die junge Bankerin das Heimspiel der Kicker am Sportplatz und anschließend mit einer Freundesrunde die Stände der Vereine. „Sonntag ist bei unserer Mädelspartie traditionell ein Dirndltag. Nach einem gemeinsamen Mittagessen schauen wir uns den Festumzug und das Riesenfeuerwerk an.“

Die Bankangestellte Katja Erlenwein besucht das Weinlesefest an alle drei Tagen, wie sie der NÖN verriet. Foto: Franz Enzmann

Die unerüdlichen Mitarbeiter der Gästeinfo Retzer Land (v..): Tanja Süß-Herzog, Daniel Wöhrer und Martina Nowy. Foto: Franz Enzmann, Franz Enzmann

Einheimische schauen sich die pyrotechnischen Farb- und Knalleffekte auch gerne vom Retzer Hausberg Gobitsch oder von der Windmühle aus an. Einige Bewohner des Pulkautales suchen den Schatzberg und die Zellerndorfer den Sandberg auf, um die Darbietungen am Nachthimmel mit bester Aussicht auf Retz zu bestaunen.

Programm - Retzer Weinlesefest (retzer-land.at)