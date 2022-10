Heuriger & Erlebnishof Weinstraße Weinviertel West mit Neuzugängen im Schmidatal

Lesezeit: 2 Min RH Red. Hollabrunn

Klaus Gössl überreicht Birgit Staffa das Betriebsschild für Weinstraßen-Mitglieder. Foto: Weinstraße Weinviertel West

I n der Weinstraße Weinviertel West herrscht - wie in den Weingärten - derzeit Hochbetrieb. Es werden die Daten für das kommende Jahr gesammelt und Mitglieder aufgenommen. Neu mit dabei: Birgit Staffa mit ihrem Stadlheurigen in Großwetzdorf und der Erlebnishof Huber in Unterthern.