„Ohne Arbeitskräfte aus dem Osten würden bei uns Wein-, Obst- und Gemüsebau zusammenbrechen“, sagt Alois Greilinger, Obst- und Spargelbauer in Grund. Die Wettbewerbsverzerrung, die nun durch die Senkung der Lohnnebenkosten für die Landwirtschaftssparte in Deutschland entstanden ist, bereitet ihm Sorgen.

Auf sechs Hektar baut Alois Greilinger seinen Spargel an, ein Drittel davon ist grüner Spargel. Regionale, konstante Qualität ist gefragt. Doch dieRahmenbedingungen sind gerade nicht unproblematisch. | privat

„Ich hoffe, dass die Rahmenbedingungen geändert werden, sonst haben wir ein dauerhaftes Problem, sagt Greilinger. Als Schnorrer will er nicht dastehen. Denn seine Bruttolohnkosten betragen aktuell rund 9,50 Euro je Stunde – ohne Quartier.

Das entspricht in etwa dem Satz, der in Deutschland bezahlt wird. Doch dort bleiben den Hilfsarbeitern zwischen 8,50 und 9 Euro, so Greilinger, während sich seine Erntehelfer mit 6,50 Euro netto zufriedengeben müssen. „Logisch, dass uns die Leute davonlaufen. Ich würde das ja auch tun.“

„Uns gehen Leute verloren“

Zur Spargelzeit beschäftigt Greilinger zwölf Erntehelfer, zur Kirschenzeit an die 20. Nur ein Pole hält ihm noch die Treue. Seit 17 Jahren. Alle anderen kommen aus Rumänien, Selbstversorger aus den tiefsten Karpaten. „Ich weiß, welche schwere Arbeit die Spargelernte ist und bin dankbar, dass sie kommen.“

Die vorübergehende Beschäftigung von Asylanten, die angeregt wurde, hält der Grunder für keine nachhaltige Lösung. „Obwohl ich die Idee grundsätzlich begrüße“, spricht er den Integrationsgedanken an.

Bis Mitte Juni läuft die Spargelzeit. Danach folgt das Obst, hauptsächlich Kirschen und Marillen, aber auch Pfirsiche, Zwetschken, Äpfel und Birnen auf insgesamt zehn Hektar. Der Ertrag ist heuer gut, die Qualität genauso. Doch der Wettbewerbsvorteil der deutschen Nachbarn trübt die Freude.

„Uns gehen Leute verloren. Wir haben auf der einen Seite nicht die Möglichkeit, sie aus der Ukraine oder aus Mazedonien zu holen, verlieren auf der anderen Seite gute Leute in die Bauwirtschaft und nach Deutschland“, klagte Hermann Schultes, Präsident der Landwirtschaftskammer Niederösterreich, bereits Mitte Mai.