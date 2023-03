Kultur-Tour: Es komme, wer sich vernetzen will

Im Tagesrhythmus lädt Richard Pleil, seit vergangenem November Viertelsmanager der Kulturvernetzung NÖ GmbH im Weinviertel, zu „Vernetzungs- und Infoabenden". Der Schwerpunkt liegt auf der Vorstellung der Services der Kulturvernetzung, aber auch auf der Vorstellung der Person des noch recht neuen Managers. Die „Tour“ beginnt am 27. März in der Gänserndorfer „kulturbühne dakig“, am Tag danach wird im Korneuburger Gwölb vernetzt und am 29. im „Bühnenwirtshaus babü“ in Wolkersdorf.

Der Abschluss der Viertelrunde findet im Weinviertler Konzerthaus in Ziersdorf am Donnerstag, 30. März, statt. Die Treffen beginnen jeweils um 19 Uhr. Künstler, Kulturinitiativen, Gemeinden und Vereine können sich auf diesem Weg wertvolle – und auch kostenlose – Unterstützung bei ihren Vorhaben holen. „Individuelle Beratung vor Ort ist eine der Stärken der Kulturvernetzung“, betont Pleil.

Für eine bessere Planbarkeit bittet Richard Pleil um Voranmeldung bis 23. März. Telefonisch: 02572/20250-511 oder per Email an richard.pleil@kulturvernetzung.at

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.