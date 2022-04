Weinviertel-Manhartsberg 220.000 Euro für neue Leader-Projekte in der Region

Eine Projektpräsentation vor dem Leader-Auswahlgremium mit Johann Gartner, Richard Hogl, Stefan Lang, Daniel Wöhrer, Lena Mayr, Peter Kirchner und Maria Marek. Foto: Leader-Region Weinviertel-Manhartsberg

Im Rahmen der ersten Projektauswahlsitzung in diesem Jahr wurde die Förderunterstützung für sieben Vorhaben positiv entschieden. Es werden Gesamtkosten von fast 220.000 Euro investiert sowie Förderungen der EU (Leader) und des Landes NÖ in Höhe von rund 130.000 Euro wieder in die Region zurückgeholt.