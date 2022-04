3,9 Millionen Euro als Latte für die neue Leader-Förderperiode

Werbung 11. Mai 2022 Anzeige Job- und Bildungsmesse Hollabrunn 2022

Im Veranstaltungszentrum W4 in Röschitz präsentierte das Team rund um Obmann Johann Gartner und Geschäftsführerin Renate Mihle die Förderbilanz des westlichen Weinviertels: So wurden bis Mitte April 2022 insgesamt 123 Leader-Projekte zur Förderung an das Land NÖ weitergeleitet. Gemeinden und regionale Akteure investierten dabei 6,4 Millionen Euro und holten sich Fördergelder von EU, Bund und Land NÖ in der Höhe von 3,9 Millionen Euro zurück.

Ein Potpourri an geförderten Projekten

Die Projekte reichen von Bildungsräumen, Bewegungsplätzen, Klimaschutzprojekten, Nahversorgungseinrichtung, Direktvermarkter-Automaten und Verkaufshütten bis zur Inszenierung der Weinstraße, Radwege-Digitalisierung, Einrichtung der Kellerwohlfühlplätze und der gemeinschaftlichen Vermarktung regionaler Betriebe. Zudem wurde ein Planungsprojekt zum Thema "Green Care – Wohnen im Alter am Land" sowie in Breitenwaida das Projekt zur Ausstattung einer Urlaubs-Therapie-Mühle für Menschen mit schwerem Schädel-Hirn-Trauma (SHT) und deren pflegende Angehörige gefördert.

"Die Region Weinviertel-Manhartsberg initiiert und realisiert auch eigene Projekte, in denen die zentralen Themen der Region - wie Bildung, Jugend, regionale Produkte oder Regionsbewusstsein - in den Fokus der Öffentlichkeit gebracht werden", berichtet Obmann Gartner.

Vier Schwerpunkte für die neue Förderperiode

Seit mehr als einem Jahr wurde außerdem an der neuen Zukunftsstrategie für die Förderperiode 2023 bis 2027 gearbeitet. Nach Webinaren, Bevölkerungsumfragen, Experteninterviews, Gemeindegesprächen und fünf Regions-Workshops wurden die Ergebnisse zusammengefasst. Renate Mihle und Lena Mayr präsentierten die Förderschwerpunkte in Form von vier Aktionsfeldern, in deren Rahmen ab Mitte 2023 wieder Projekte eingereicht werden können.

Aktionsfeld 1 zielt ab auf die Steigerung der Wertschöpfung und damit auf die Unterstützung einer jungen, nachhaltigen und regionalen Wirtschaft bzw. Landwirtschaft. Im Tourismus sollen Nächtigungsangebote gesteigert und sanftes, möglichst CO2-freies Reisen ermöglicht werden.

zielt ab auf die Steigerung der Wertschöpfung und damit auf die Unterstützung einer jungen, nachhaltigen und regionalen Wirtschaft bzw. Landwirtschaft. Im Tourismus sollen Nächtigungsangebote gesteigert und sanftes, möglichst CO2-freies Reisen ermöglicht werden. Im Aktionsfeld 2 sollen vor allem die natürlichen Ressourcen - wie Biodiversitätsflächen, Artenvielfalt und Umweltbildung - unterstützt werden. Weiters umfasst dieser Schwerpunkt die Kulturgüter der Region, wobei es vor allem um die Erhaltung und sanfte Belebung der Kellergassen geht.

sollen vor allem die natürlichen Ressourcen - wie Biodiversitätsflächen, Artenvielfalt und Umweltbildung - unterstützt werden. Weiters umfasst dieser Schwerpunkt die Kulturgüter der Region, wobei es vor allem um die Erhaltung und sanfte Belebung der Kellergassen geht. Aktionsfeld 3 forciert die Lebensqualität und das Gemeinwohl, wie zum Beispiel Angebote für die Jugend oder ältere Menschen; die wissbegierige Bildungsregion und lebenslanges Lernen solle ebenso unterstützt werden wie Sharing-Angebote im öffentlichen Verkehr.

forciert die Lebensqualität und das Gemeinwohl, wie zum Beispiel Angebote für die Jugend oder ältere Menschen; die wissbegierige Bildungsregion und lebenslanges Lernen solle ebenso unterstützt werden wie Sharing-Angebote im öffentlichen Verkehr. Im neuen Aktionsfeld 4 sollen vor allem Klimaschutzmaßnahmen - Bewusstseinsbildung, Energieeinsparung, nachhaltiges Wohnen und Mobilität - sowie Bodenschutz und nachhaltiges Wassermanagement unterstützt werden.

"Fokussieren möchte sich die Region konkret auf die Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit, Lebenslanges Lernen und Digitalisierung", erklärt Mihle. "Um hier mehr und qualitativ gute Projekte zu schaffen, wurde der mögliche regionale Förderbonus auf 10 Prozent erhöht."

Im Rahmen der Generalversammlung wurde das bestehende Vorstandsteam bestätigt. Neu ins Leader-Auswahlgremium kommt Margit Gross vom Naturschutzbund NÖ als Expertin in Sachen Natur- und Klimaschutz. Als beratendes Mitglied wird Walter Lammeranner von der NÖ.Regional.GmbH aufgenommen.

Kontakt:

Die Leader-Region Weinviertel-Manhartsberg berät und unterstützt Projektträger bei der Umsetzung kooperativer und innovativer Maßnahmen, von denen möglichst viele Menschen in der Region profitieren. Das Leader-Team im RIZ Hollabrunn steht für Infos zur Verfügung: 02952-30525, office@leader.co.at, www.leader.co.at.











