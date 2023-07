Bis 2027 werden wieder einige Leader-Millionen lockergemacht

„Mit Leader werden Erfolgsgeschichten geschrieben. Es ermöglicht in allen Lebensbereichen eine Weiterentwicklung und verändert den ländlichen Raum positiv und nachhaltig“, betonte Totschnig. Im GAP-Strategieplan 2023-2027 (Gemeinsame Agrarpolitik) stehen insgesamt 210 Millionen Euro für das Leader-Programm in Österreich zur Verfügung. Das sind über fünf Millionen Euro mehr pro Jahr als in der vorherigen Förderperiode.

Mit den Fördermitteln von EU, Bund und Land setzen die Leader-Regionen ihre regionale Entwicklungsstrategie um, indem innovative Projekte - unter Einbindung der Bevölkerung - realisiert werden. Für einige Regionen, etwa das Retzer Land, ist es bereits die fünfte Förderperiode.

Die Leader-Region Weinviertel-Manhartsberg war mit Geschäftsführerin Renate Mihle, Assistentin Hana Zvarikova und Obmann Peter Steinbach vertreten, als Obmänner, Obfrauen und Leader-Manager gemeinsam den Start in die neue Förderperiode feierten und ihren Status als treibende Kraft der Regionalentwicklung bekräftigten.

„Wir sind uns der großen Verantwortung, aber auch der Möglichkeit zum Gestalten und der Weiterentwicklung der Region Weinviertel-Manhartsberg bewusst. Wir danken allen Unterstützenden und freuen uns auf innovative, vernetzte und regionale Projekte zur Sicherung und Verbesserung unserer Lebensqualität“, verkündete das Hollabrunner Leader-Team.

Niederösterreich erhält mit 49,4 Millionen Euro von den zugewiesenen Fördermitteln aus dem GAP-Strategieplan 2023-2027 für das Leader-Programm bundesweit die höchste Unterstützung, gefolgt von der Steiermark und Oberösterreich mit 41,2 beziehungsweise 40,7 Millionen Euro.