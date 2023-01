Weinviertel-Manhartsberg Viel Fördergeld für Projekte: Jetzt sind neue Ideen gefragt

Lesezeit: 3 Min RH Red. Hollabrunn

Halten die neue Leader-Strategie in Händen: Obmann Johann Gartner, Obmann-Stellvertreter Alfred Babinsky und Geschäftsführerin Renate Mihle. Foto: Leader-Region Weinviertel-Manhartsberg

M it Ende 2022 ist die Leader-Förderperiode 2014 – 2020 nach einer zweijährigen Übergangszeit offiziell zu Ende gegangen. In den acht Jahren wurden 130 Projekte mit einem Investitionsvolumen von rund 6,87 Millionen Euro umgesetzt. Rund 4,156 Millionen Euro an Fördermittel von EU, Bund und Land NÖ wurden dabei über Leader an Land gezogen – also rund 60 Prozent der Investitionssumme.