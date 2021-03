Regionaler Genuss bei KOST.baren Betrieben.

1 / 19

Wir sind Fam. Plöch, eine Bauernfamilie aus Enzersdorf im Thale. Seit Sep. 2020 betreiben wir unser kleines Schmuckstück, den Hofladen „Wia Daham“. Darin verkaufen wir rohe und verarbeitete Spezialitäten von uns und Mitverkäufern aus der Region. Von Apfelgelee und Speck bis Zwiebelerzeugnisse. Alles was das Herz begehrt. Näheres auf www.wia-daham.at . Wir freuen uns auf euren Besuch.

Weinviertel DAC 2020 – fruchtig, elegant – der neue Jahrgang stellt sich vor! Bei Wein & Genuss finden Sie 22 ausgewählte Weinviertel DAC 2020, Wachteleier, Eierlikör, Bio-Vollkorn-Dinkelnudeln, Wildleberpastete, feine Schokolade und vieles mehr. Ich freue mich auf Ihren Besuch Do. u. Fr. 14 – 18 Uhr, Sa. 10 – 17 Uhr; bis bald, Elisabeth Hausgnost, 2042 Guntersdorf, Tel.: 0676 5237008, hausgnost-weingenuss.at

Entdecken Sie den neuen Jahrgang 2020 vom Weingut Hofbauer-Schmidt aus Hohenwarth von Grüner und Roter Veltliner bis hin zu Sauvignon Blanc im Webshop oder Ab-Hof. Weingut Hofbauer-Schmidt, Hauptstraße 54, 3472 Hohenwarth www.hofbauer-schmidt.at, weingut@hofbauer-schmidt.at, Tel.: 02957/221

Weingut Autrieth. „Es ist wieder an der Zeit nach vorne zu denken, Altes hinter uns zu lassen und das Leben zu genießen. Die Natur macht keinen Halt vor ihrem Drang zu wachsen und zu gedeihen. So sind und waren wir ständig gefordert, mit diesem Wachstum mitzuhalten. Belohnen Sie Ihr und unser stetiges Bemühen mit einem guten Glas Wein, vielleicht bei einem Osterpicknick.“ Alles Gute, Ihr Johannes Autrieth

Weingut Raith. Kontaktlosen Einkauf rund um die Uhr bietet das Weingut Raith aus Nappersdorf: Vor Ort steht ein Verkaufsautomat, online bietet ein Webshop mit Lieferservice puren Komfort. Special: Am 27. und 28. März (14-18 Uhr) gibt es einen Ab-Hof-Verkauf für die neuen Jahrgänge und Heurigenschmankerl. www.weingut-raith.at

Weingut Zeilinger-Wagner. Neu! Kindersekt aus Niederösterreich: „Freche Früchtchen alkoholfrei" – prickelnd & fruchtig. Familie Zeilinger-Wagner macht aus den Natursäften der Trauben und Holunderbeeren den Kindersekt „Freche Früchtchen". Es kommen keine chemischen Konservierungsstoffe, Aroma oder Zuckerzusätze hinein! Erhältlich in vielen Lagerhäusern, Selbstbedienungs- und Bauernläden. www.zeilinger-wagner.at

Fleischerei Hofmann. Eine Osterjause ist erst eine Osterjause, wenn die typischen Köstlichkeiten ihren Platz auf dem Tisch gefunden haben. Genau deshalb hält die Fleischerei Hofmann einen fertigen Osterkorb für Sie bereit. Um Vorbestellung unter 02952 2163-0 oder an info@fleischhauerei-hofmann.at wird gebeten. Verkauf Fleischerei Hofmann GmbH, Sparkassegasse 26-28, 2020 Hollabrunn.

Gutes vom Gutshof. Wir sind nicht nur Bio: Wir sind regenerativ, nachhaltig und so viel mehr: „Beyond Bio". Gemüsekisten-Abo in klein und groß mit saisonalem Gemüse aus dem Retzerland. Direkt zu Ihrer Tür! (20 km Radius von Unternalb) Oder selber abholen ○ Hollabrunn (Fleischerei Hofmann) ○ Retz (Dominikaner Kloster) ○ Unternalb (Gutshof) Neue Rabatte: bis zu 10% für ein Jahr Gemüse! www.gutesvomgutshof.at

300 Jahre jung! Besuchen Sie uns in unserem Jubiläumsjahr! Nehmen Sie sich eine Auszeit im Herzen der Rotweininsel Haugsdorf: Ob Weinverkostung, Wanderung mit Picknick zum Kellerstöckl oder Kurzurlaub mit dem Rad – bei uns ist immer der Wein los! Weingut Norbert Bauer, 2053 Jetzelsdorf 180, Tel. 02944 /2565, office@bauer-wein.com, www.bauer-wein.com

Weingut Machalek. Ernst ist das Leben, heiter die Kunst. Irgendwo dazwischen wächst, reift und schmeckt mein Wein. Unser Weinverkauf ist jeweils am Samstag von 13-17 Uhr geöffnet oder gegen telefonische Vereinbarung auch wochentags möglich. Gerne werden auch Weinverkostungen gegen Voranmeldung organisiert. Weingut Machalek, 2052 Pernersdorf 179, +43 664/3832299, +43 2944/81812, office@machalek.at

Weinhof Döller. Unser Familienbetrieb liegt in Groß-Reipersdorf, am Fuße des Manhartsberges. Wir bieten eine Vielfalt an fruchtigen Weiß- und Rotweinen, die Sie täglich bei uns ab Hof erwerben können. Neu: Kürbiskernöl aus eigenem Anbau. Überzeugen Sie sich selbst und besuchen Sie uns! Wir senden oder liefern auch gerne ein Kostpaket zu Ihnen nach Hause. Tel.: 0664/73583340, www.weinhof-doeller.at

Weingut Schöfmann. „Mit Frische, Frucht und Leichtigkeit stellt sich der neue Weißweinjahrgang vor! Die Weine harmonieren mit frühlingshaften Gerichten und bringen viel Trinkfreude ins Glas! Das Weingut Schöfmann präsentiert den neuen Jahrgang in einem Frühlings-Verkostungspaket, das versandkostenfrei bestellbar ist und Ab-Hof abgeholt werden kann. www.schoefmann.at

BioWeingut Himmelbauer. Wir freuen uns darauf Weinfreund*innen zu begrüßen. Unser Wein will verkostet werden - so jung ist er nie wieder. Wer will, genießt eine Jause oder bringt selbst etwas Gutes zu essen mit – ganz locker, ganz familiär! Tel.: 02943 2350, office@weingut-himmelbauer.at, www.weingut-himmelbauer.at, Offene Kellertür: 29.6. - 1.9. Dienstag und Mittwoch ab 16 Uhr

Weingut Mayr Minichhofen. Dass in Minichhofen hervorragende Qualitätsweine hergestellt werden, ist inzwischen österreichweit bekannt. Ein kleiner Geheimtipp hingegen, ist das Kürbiskernöl aus eigenem Anbau! Ein würdiges Denkmal, wurde dem Senior Leopold Mayr, mit einem für ihn kreierten Tropfen gesetzt, der „gemischte satz großvata“ avanciert zum Aushängeschild des Betriebes!

Erdäpfelhof Rauchberger. „Wo die Erde Früchte trägt" – Der Betriebsschwerpunkt unseres Familienbetriebes ist der Anbau und die Vermarktung qualitativ hochwertiger Erdäpfeln. Erhältlich im Bauernladen Gruberhof in Hollabrunn, sowie in unseren Erdäpfelstandln in Aspersdorf, Langenzersdorf und Großmeiseldorf. Nähere Infos auf www.erdaepfelhof-rauchberger.at und unter 0043 664 416 08 04.

Rohringers Genusshütte. Grund genug, nach Grund zu fahren. Unsere Genusshütte ist ein Ort, an dem Sie gesunde und regionale Produkte einkaufen können: Erdäpfel, Eier, Zucchini, Kürbisse, Rote Rüben, Salat, Karotten, Säfte, Marmeladen, Pestos. Wir freuen uns auf Ihren Besuch in unserer Genusshütte! Unsere Produktpalette ist saisonal abhängig und 24h für Sie zugänglich. Fam. Rohringer, 2042 Grund, Tel.: 0664/946 40 14