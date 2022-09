Seriendieb hatte es auf hochpreisigen Alkohol abgesehen

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Insgesamt werden dem Mann 14 Ladendiebstähle von 15. Juli bis 2. August zugeordnet. Er hatte es vornehmlich auf hochpreisige alkoholische Getränke abgesehen. Gesamtschaden: rund 10.000 Euro.

Ein Ladendetektiv einer Lebensmittelfiliale hatte am 20. Juli Anzeigen bei der Polizei Hollabrunn erstattet. Ein vorerst unbekannter Täter hatte Waren im Gesamtwert von rund 1.250 Euro gestohlen.

Die Hollabrunner Ermittler fanden heraus, dass der Beschuldigte vermutlich für zwölf weitere Ladendiebstähle in Niederösterreich verantwortlich sei. Bei einem davon wurde der Mann von Bediensteten des Stadtpolizeikommandos St. Pölten angehalten. Der 29-jährige Tscheche wurde nach diesem Vorfall auf freiem Fuß angezeigt.

Auf Anregung der Hollabrunner Beamten ordnete die Staatsanwaltschaft Korneuburg später die Festnahme des Mannes an. In einem Mistelbacher Supermarkt wurde der Tscheche am 20. August wiedererkannt, von Beamten der Polizei Mistelbach festgenommen und in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.

