Stärke der Region: „Beim Weinviertel DAC weiß jeder, was drin ist“

Chris Yorke ist seit Anfang 2020 Geschäftsführer der Österreich Wein Marketing GmbH (ÖWM). Auf den Weinmessen dieser Welt ist er zu Hause, nun war es ihm ein Anliegen, das westliche Weinviertel näher kennenzulernen.

Das geht natürlich am besten, wenn man die Winzer in gemütlicher Runde trifft. Drei Runden organisierte NÖ Weinbaupräsident Reinhard Zöchmann in den Gebietsvinotheken. Der Startschuss fiel in der LPSM-Vinothek am Heldenberg, danach ging es in den Nachbarbezirk Horn, ins Röschitzer W4, und zum Abschluss traf Yorke Winzer im Retzer Weinquartier.

„Ich will hören, was hier die Themen sind. Ich bin offen für Input“, eröffnete der ÖWM-Geschäftsführer die Diskussion. Ein großes Thema bei allen Stationen war der DAC. Das bekannte Kürzel steht für „Districtus Austriae Controllatus“ und repräsentiert per Definition besonders gebietstypische österreichische Qualitätsweine. Genau damit haben die Winzer ein Problem. „Beim DAC kennt sich keiner mehr aus.“

Das Weinviertel ist mehr als Grüner Veltliner

Der Weinviertel DAC stehe für den pfeffrigen Grünen Veltliner, doch in der Wachau oder am Wagram dürfen mehrere Sorten die Bezeichnung DAC tragen. Mancher Winzer würde auch im Weinviertel gern in die Breite gehen, um mehr Sorten unter diesem Namen zu vermarkten. „Das Weinviertel ist mehr als der Grüne Veltliner“, war am Heldenberg zu hören.

Hier nicken Weinbaupräsident und ÖWM-Chef. Aber: „Beim Weinviertel DAC weiß jeder, was drin ist. Das ist unsere Stärke“, meinte Zöchmann. Dem kann Klaus Goldmann, Geschäftsführer der Wein Niederösterreich Marketing GmbH, nur zustimmen: „Beim Weinviertel ist am meisten klar, wofür es steht, es wäre ein Fehler, hier in die Breite zu gehen.“

Weinviertel DAC-Präsentation ist Hofburg-Hit

Josef Glatt, Direktor des Österreichischen Weinbauverbandes, legt noch eins drauf: Dem Weinviertel sei es erfolgreich gelungen, die Herkunft des Weines zu definieren und ein klares Profil zu haben. „Das hat dazu geführt, dass das Weinviertel einen Namen hat.“ Das zeige sich ganz deutlich bei der Weinviertler DAC-Präsentation in der Wiener Hofburg: „Da erschlagen sich die Leut’. Für andere Präsentationen interessiert sich nicht einmal die Hälfte“, weiß Glatt von mehr als 3.000 Besuchern in diesem Jahr.

Hans Setzer, Hohenwarther Winzer und Obmann des Weinviertler Weinkomitees, will die klare Linie ebenfalls behalten, allein den Kunden zuliebe: „Was der Konsument will, ist ein gutes Glas Wein.“ Und hier gibt es eine einfache Botschaft, nämlich: „Das Weinviertel ist der Grüne Veltliner – umgekehrt wär‘s mir noch lieber.“

Yorke versteht, dass die Winzer ihre Vielfalt präsentieren wollen. Für ihn ist aber klar: „Es ist besser, man kennt uns für einen Wein als für gar keinen.“

„Die rot-weiß-rote Banderole ist das beste Weinmarketinginstrument der Welt. Sie ist fantastisch!“ Chris Yorke, ÖWM- Geschäftsführer

Was ihn auf seinen Reisen auffällt: Österreich werde generell für seine gute Weinqualität wahrgenommen, in den vergangenen Jahren besonders für biologische und nachhaltige Produktion. 2022 sei übrigens ein Rekordjahr gewesen, die Exporte seien um zehn Prozent gestiegen. Besonders die Märkte in den USA und Kanada boomen. Der Fokus liege künftig aber auch auf Asien, speziell Korea und Singapur.

Das Herz geht Yorke, der 15 Jahre in Neuseeland lebte und hauptverantwortlich für die Entwicklung der weltweiten Vermarktung neuseeländischen Weins war, auf, wenn er bei Verkostungen auf den ersten Blick Weinflaschen aus Österreich erkennt: „Die rot-weiß-rote Banderole ist das beste Weinmarketinginstrument der Welt. Sie ist fantastisch!“

Was tun mit Alternativgruppen?

Diese dürfen aber nur Qualitätsweine aus Österreich tragen. Hier tut sich eine weitere Herausforderung auf: 20 Prozent des Exportwertes sind andere Weine, etwa Landweine, Orange- oder Naturalweine. Die Alternativ-Weingruppe wird immer größer, wie Glatt weiß. Sie sei aber nicht unter dem Dach der ÖWM. Darum wird bereits überlegt, wie eine klare Bezeichnung definiert werden kann, damit auch diese Weine eine Banderole tragen dürfen. Klar ist: Die Qualität muss passen.

„Die Diskussionsrunden sind sehr gut angekommen“, lautet Zöchmanns Fazit. Pluspunkte gab es, dass sich Chris Yorke persönlich den Gesprächen stellte.

Die Themen, die angesprochen wurden – so auch die neuen Regelungen bei den Lagenbezeichnungen –, werden nun in den Weinkomitees diskutiert. „Allen werden wir es natürlich nie recht machen können“, weiß der Roseldorfer Winzer, „aber es sollte für eine große Mehrheit passen.“

