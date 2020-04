Mit den Wartezimmern bei Tierärzten verhält es sich so wie bei jenen für menschliche Patienten: Sie sind brechend voll. Die Coronakrise sorgte auch hier für Veränderungen; ordiniert wird weiter, aber auf andere Art und Weise.

Tierärztin Christine Plattner aus Sierndorf (Bezirk Korneuburg) spricht den Tierbesitzern großes Lob aus: „Sie haben alle gesetzten Maßnahmen mit uns getragen und auch längere Wartezeiten akzeptiert.“ In der Covid-19-Krise hat sie etliche Schutzmaßnahmen in die Wege geleitet: Mit Beginn der Ausgangssperre war ein Teil des Teams zu Hause; nur Plattner und Birgit Strohmayr hielten die Stellung.

Die beiden Frauen trugen von Beginn an Handschuhe und Mundschutz, später wurden auch Haustierbesitzer ersucht, Masken zu tragen. Außerdem durfte nur eine Begleitperson die Ordinationsräume betreten; Nachbehandlungen wurden ohne Besitzer durchgeführt. Im Wartezimmer wird auf den Mindestabstand geachtet und Handdesinfektionsmittel stehen jederzeit bereit. Medikamente und Futter können gegen Vorbestellung abgeholt werden.

Seit 20. April arbeitet wieder das komplette Team – mit Vollvisier-Masken. „Damit kann ich meine Leute bestmöglich schützen“, sagt Plattner.

Behandlung wird via Leih-Tablet live beobachtet

Auch Tierärztin Trixi Grund in Groß-Enzersdorf (Bezirk Gänserndorf) ordiniert weiter. „Wir müssen draußen bleiben“, gilt jetzt nicht für die Vierbeiner, sondern für Frauerl oder Herrl.

Einzeln werden die Tierbesitzer, die sich anmelden müssen, via SMS aufgerufen und geben ihr Liebling an der Eingangstüre ab. Es sei erstaunlich, wie die Tiere, die vor der Ordination sonst gern ängstlich den Schwanz einziehen, jetzt oft freudig mit hineingehen. Die besorgten Besitzer können via Leih-Tablet live bei der Behandlung dabei sein. Ist die Prozedur abgeschlossen, können Hund oder Katze in Empfang genommen werden.

Die AniCura-Tierklinik in Hollabrunn hat relativ bald mit ersten Maßnahmen begonnen, die die Verbreitung des Coronavirus einschränken sollten: Die Besitzer müssen sich telefonisch anmelden oder anläuten und warten mit ihren tierischen Patienten im Auto, bis sie an der Reihe sind. „Das Anamnese-Gespräch findet am Parkplatz statt“, erzählt Yvonne Ehrlich, die seit Februar Geschäftsführerin des AniCura-Standorts in Hollabrunn ist.

Behandlung ohne Besitzer: Besser als erwartet

Die Behandlung findet in der Klinik ohne den Besitzer statt. Das funktioniere besser

als erwartet, denn oft übertrage sich während der Behandlung die Nervosität des Besitzers auf sein Haustier. So sind manche Vierbeiner jetzt sogar ruhiger. „Wenn es aber gar nicht geht, dann dürfen die Besitzer natürlich mitkommen.“ Allerdings nur mit Mund-Nasen-Schutzmaske.

Die Mannschaft der AniCura- Tierklinik ist derzeit in zwei Teams aufgeteilt, sodass eine Ansteckungsgefahr minimiert, die Versorgung der Tiere aber stets gewährleistet ist. „Ich habe wirklich ein super Team und bin stolz auf jeden einzelnen Mitarbeiter“, sagt Ehrlich, denn die Klinik könne – mit gewohnten Öffnungszeiten – sowohl die geplanten als auch die Notfälle gut bewältigen.