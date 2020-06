Reden wir mal über den Advent .

In knapp einem halben Jahr ist Weihnachten. Das ist normalerweise der Zeitpunkt, an dem begonnen wird, Adventmärkte zu planen. Weinviertel Tourismus GmbH will die Veranstalter unterstützen und organisierte in Mistelbach einen Vortrag über die Präventionskonzepte. Unter den Zuhörern war der Bezirk Hollabrunn stark vertreten.