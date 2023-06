Tourismus-Frühlingsgespräche am Heldenberg

Als sich die Touristiker des Weinviertels zu den „Frühlingsgesprächen“ trafen, durfte Heldenbergs Altbürgermeister und frisch gebackener Leader-Obmann Peter Steinbach die Begrüßung in der LPSM-Vinothek am Heldenberg übernehmen. Er stellte nicht nur den Austragungsort der Gespräche vor, sondern auch seinen Nachfolger als Bürgermeister, Günther Brandstätter.

Hannes Steinacker, Geschäftsführer der Weinviertel Tourismus GmbH, sprach über die Radwegoffensive im Weinviertel. „Wir haben etwa 2.500 Kilometer touristische Radwege im Weinviertel. Die Qualität kann sich sehen lassen“, weiß Steinacker, der viel international auf dem Rad unterwegs ist.

Getränkebrunnen, damit Radfahrer nicht verdursten

Diese 2.500 Radweg-Kilometer zu bespielen und zu bewerben sei die Aufgabe des Weinviertel Tourismus. So wird es bald neue und einheitliche Piktogramme geben, die die Radroute weisen. Mit dem etwa 63 Kilometer langen „Wald & Reben“-Radweg sei es gelungen, zum ersten Mal gemeinsam mit dem Waldviertel eine Radroute zu erschließen. Weitere Radrouten im Weinviertel, wie der Stempfelbach-Radweg, die Donau-Veltliner-Weinradroute oder die Kreuttal-Radroute sollen im Sommer fertig werden.

Was alle Radrouten gemeinsam haben? „Sie verfügen alle über einen Bahnanschluss“, spricht Steinacker über eine Besonderheit, die man nicht überall findet und mit der man bei Radtouristen punkten kann. Ein Thema, an dem noch gearbeitet werden muss: „Oft sind die Radfahrer kurz vorm Verdursten“, weiß Steinbach, dass es an Einkehrmöglichkeiten fehlt. Hier würden Selbstbedienungsmöglichkeiten, wie etwa Getränkebrunnen, Abhilfe schaffen, meint er.

Foto: Sandra Frank

Beim Treffen wurde auch Bilanz über das Weinviertel-Fest in Wien sowie über die Weintour gezogen. „Wir haben unsere Region super präsentiert. Wir fallen auf - und das ist wichtig“, lautete das Fazit von Dominik Hiller. 30 Hütten wurden „Am Hof“ in Wien von den Weinviertlern bespielt. „Zeitweise waren wir bummvoll“, ist er stolz und überrascht, dass der Platz „Am Hof“ sogar an den Vormittagen voll war. Es sei zwar ein immenser Aufwand gewesen, wie Steinacker von den Vorarbeiten berichtet, aber das Fest sei ein „cooler Saisonauftakt in Wien“ gewesen.

Bei der Weintour Weinviertel gab's heuer einige Premieren: Zum ersten Mal konnte man die Eintrittsbänder im Vorverkauf erstehen. Dieser wurde sehr gut angenommen. Insgesamt wurden knappe 4.300 Bänder verkauft, 710 mehr als im Rekordjahr 2022.

Mobilitätsangebot bei Weintour Weinviertel wurde gut genutzt

Erstmals gab's auch ein Mobilitätsangebot: Jeder Weinort wurde mit einem Shuttlebus angefahren. „Das ist eine super Weiterentwicklung“, betont Steinacker. Denn vor allem junge Wiener besitzen gar kein Auto mehr. Will man diese Zielgruppe ansprechen, dann müsse man ein solches Angebot machen. Rund 1.000 Zustiege wurden am Weintour-Wochenende verzeichnet. Die Fahrgäste wurden um Feedback gebeten, dass vom Team des Weinviertel Tourismus ausgewertet und analysiert wurde, um dazulernen zu können.

Die Erschließung des tschechischen Tourismus-Marktes, die Servicierung der Gäste und die sogenannte letzte Meile vom Bahnhof zum Nächtigungsbetrieb waren weitere Themen, die bei den Frühlingsgesprächen besprochen wurden. „Wir rotieren mit den Gesprächen in den Regionen“, erklärt Steinacker das Konzept und ergänzt: „Es freut mich, dass wir heute am Heldenberg sind. Es ist eine tolle Location.“