Weinviertel Viertelfestival: Kulturprojekte stehen in den Startlöchern

Lesezeit: 2 Min RS Romana Schuler

Die alte Keller-gasse in Hadres, Veranstaltungsort für ein Projekt im Rahmen des Viertelfestivals. Foto: Schuler

D as Festival-Motto „Weitwinkel“ regt dazu an, das eigene Sichtfeld zu erweitern. 15 Projekte stehen im Bezirk Hollabrunn an.