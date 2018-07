Weinstraße-Geschäftsführer Klaus Gössl: „Die Winzer sind heutzutage nicht immer auf ihren Betrieben anzutreffen, deshalb sind Vinotheken mit gastfreundlichen Öffnungszeiten ganz wichtig für die Region.“

Am Heldenberg erwartet die Besucher ein imposanter Stahlbau mit Glasfronten, eingefügt ins Oldtimermuseum, sodass man einen Ausblick auf historische Automobile hat. Rund 30 Winzer der Gemeinden Heldenberg, Hohenwarth-Mühlbach, Maissau Ravelsbach, Sitzendorf und Ziersdorf bieten hier etwa 150 Weine zu Ab-Hof-Preisen an. Für den Hunger zwischendurch werden auch kleine Köstlichkeiten serviert.

In der Alberndorfer Vinothek ist eine Vielzahl an Pulkautaler Weinen erhältlich. Daneben betreibt Familie Glanz noch eine Tankstelle sowie einen Shop mit Souvenirs und einer kleinen Auswahl an Lebensmitteln. Diese Vinothek punktet vor allem auch mit den langen, täglichen Betriebszeiten.