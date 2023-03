Weinviertel-Wissen Bauernbefreiung 1848, heilsames Gift und neue Botschafter

Kellergassen, hier die Kellergasse Zipf in Mailberg, erlebten rund um 1850 einen gewaltigen Aufschwung, bedingt durch die Landreformen im Zuge der „Bauernbefreiung“. Professor Gerhard Floßmann wird dazu am 22. März in Eichenbrunn referieren. Foto: Agrar Plus GmbHKellergassenmanagement

K ellergassen, Kräuter und Bauernbefreiung: Die Agrar Plus GmbH mit Sitz in Hollabrunn wartet nun im Frühjahr mit neuen Weiterbildungsangeboten auf. Los geht’s am 22. März in Eichenbrunn (Bezirk Mistelbach) mit Historiker Gerhard Floßmann, der von gewaltigen Umbrüchen in der Landwirtschaft und im Weinbau berichtet.