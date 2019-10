Ein 18-Jähriger kollidierte kurz vor 6.30 Uhr beim Linksabbiegen in Göllersdorf mit dem Auto einer 45-Jährigen, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung. Die beiden Fahrer wurden in das Landesklinikum Tulln gebracht. Die Unfallursache war vorerst unbekannt.