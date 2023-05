Auf innere Stimme hören und mehr Zeit für Ideen haben

Die „Weinviertler Dialoge“ gehen in die zweite Runde. Dieses Mal werden Menschen eingeladen, die sich mit dem Bauen mit nachhaltigen Baustoffen beschäftigen. Einer davon ist Andreas Breuss. Er gilt als Experte für Lehm- und Holzbau. Die NÖN taf ihn in seinem Projekt-Haus in Mitterretzbach.

NÖN: Sie sind ein Zugereister. Wo sind Sie aufgewachsen?

Andreas Breuss: Ich bin in Feldkirch-Nofels, in zirka 100 Meter Entfernung zur Grenze zu Liechtenstein aufgewachsen. Hier in Mitterretzbach bin ich rund 100 Meter von der tschechischen Grenze entfernt. Das hat was – der Gedanke „grenzüberschreitend“ hat mich immer interessiert.

Warum?

Breuss: Ich frage mich immer: Was passiert hinter der Grenze? Da gibt es nämlich noch eine andere Welt. Damals war Vorarlberg für mich sehr kleingeistig und so konnte ich über die Grenze fahren und wir waren bald in Mailand oder Paris. Das hat mich immer beruhigt – dass man die Möglichkeit hat, rasch in ein anderes Land mit anderen gesellschaftlichen Anschauungen eintauchen zu können.

Wie kommt man dann von Feldkirch ins nördliche Weinviertel?

Breuss: Durch einen Zufall. Ich lebte damals schon in Wien. Meine Frau wollte mehr Entspannung und ein Zweithaus auf dem Land. Ich habe damals eher das urbane Leben bevorzugt. Dass es Mitterretzbach wurde, ist durch eine Sanierung eines alten Lehmhauses so gekommen.

Wie sind Sie zur Architektur gekommen?

Breuss: Zunächst bin ich für mein Studium der Psychologie und Soziologie nach Wien gegangen. Als Abschlussarbeit habe ich über Wohn-Psychologie geschrieben. Mich hat interessiert: Was steckt hinter unserem Wohn-Verhalten? Da habe ich entdeckt, dass sich viele Architekten nur mit Raum beschäftigen, aber nicht mit dem Menschen im Raum. Ich bin viel gereist und war längere Zeit in Amsterdam. Dort habe ich angefangen, Stühle zu bauen. So bin ich immer mehr ins Räumliche gekommen und schließlich beim damals innovativsten Wiener Architekturbüro, Eichinger und Knechtl, gelandet.

Wie war der Schritt in die Selbstständigkeit?

Breuss: Es war schwierig. Man hat Existenzängste. Für mich war bei solchen Entscheidungen aber immer klar, dass ich sie treffen muss.

Haben Sie ein Beispiel dafür?

Breuss: Gleich nach meinem Studium musste ich eine solche Entscheidung treffen: Ich hatte Angebote von acht Meinungsforschungsinstituten. Letztendlich sah ich meine Zukunft nicht in der Durchführung von Meinungsforschung und so habe ich ein monetär sehr lukratives Angebot abgelehnt und bin eine Zeit lang Taxi gefahren, um einfach meinen Lebensunterhalt zu sichern. Aber ich hatte jedes Mal schlaflose Nächte, wenn ich gute Angebote abgelehnt habe.

Hat Sie jemand in Ihrem Leben besonders stark beeinflusst?

Breuss: Das war Architekt Richard Neutra mit seinem Buch. Er hat über das Verhältnis von Leben und Raum geschrieben. Der Mensch braucht Natur und Licht.

Wie sind Sie zum Lehmbau gekommen?

Breuss: Ich habe mich früher schon mit Stroh als Baustoff beschäftigt und ein Holzbaustudium absolviert. Freunde von mir haben dieses Lehmhaus in Mitterretzbach gekauft. So bin ich mit dem Baustoff Lehm in Kontakt gekommen, beschäftige mich seither intensiv damit und lehre auch darüber. Leider gibt es noch keinen Lehrstuhl für Lehmbau. Auch der Holzbau wird an den Universitäten eher vernachlässigt.

Was würden Sie mit Ihrem heutigen Wissen anders machen?

Breuss: Ich würde alles wieder genauso machen. Außer: Ich würde früher auf mich selbst hören. Ich habe das abgesicherte Leben beim Architekturbüro natürlich genossen. Aber hätte ich auf meine innere Stimme gehört, wäre mir mehr Zeit für meine Ideen zu Lehmbauten geblieben. Man muss den Mut haben, es zu tun. Ausprobieren ist ganz wichtig. Die Welt geht davon nicht unter. Wir sind in einer Gesellschaft drinnen, damit wir unsere Ideen verfolgen können, und man braucht vielleicht so eine prinzipielle Vorstellung von seinem Leben.

Der zweite „Weinviertler Dialog“ findet am Donnerstag, 1. Juni, um 19 Uhr in der „Location 2020“ (Schmiedgasse 7) in Hollabrunn statt.

