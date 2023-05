Architekt Ernst Maurer verrät, was ihn zu Tränen rührt

Wer einen Architekten sucht, der kommt um den Namen Ernst Maurer nicht herum. Bei den „Weinviertler Dialogen“, die am 1. Juni um 19 Uhr in der „Location 2020“ (Pfarrgasse 4) über die Bühne gehen, spricht er darüber, was ihn all die Jahre antrieb und vor allem über nachhaltige Bauwirtschaft. Die Veranstaltungsreihe ist ein Projekt der Leader-Region Weinviertel-Manhartsberg und der Bildungsregion „wissbegierig“ in Kooperation mit der NÖN. Die traf den Architekten vorab zum Interview.

NÖN: Was hat Ihnen in der letzten Zeit ein Lächeln entlockt?

Ernst Mauer: Wir haben an einem EU-weit ausgeschriebenen Wettbewerb für die Errichtung eines Kammermusiksaals in der alten Reitschule Grafenegg teilgenommen und gewonnen. Darüber habe ich mich schon sehr gefreut.

Welches Ereignis war für Sie nicht erfolgreich, hat sich aber letztendlich doch ins Positive gewandelt?

Maurer: Ja, da gibt es einige. Wenn wir bei einem Wettbewerb mitmachen und dann hört man oft lange nichts mehr, und wir haben das Projekt schon längst abgeschrieben, und dann plötzlich wird das Projekt weiterbearbeitet.

Welche Pläne wollen Sie demnächst in Angriff nehmen?

Maurer: Sie meinen Lebenspläne? Die gibt es schon. Ich bin sehr gerne auf Reisen, aber es gelingt mir nicht immer, weil die Zeit es nicht zulässt. Ich wollte immer schon nach Japan, das war immer auf meiner Liste als Reiseziel, und immer wurde es verschoben. Ich war beruflich zwar viel in Asien unterwegs, ich war in Vietnam, Kambodscha, Myanmar oder in den arabischen Staaten und Indien. In diesem Jahr besuche ich mit meiner Familie Japan.

Was würden Sie mit dem heutigen Wissen anders machen?

Maurer: Es gab einmal eine Zeit, wo es wirtschaftlich nicht so rosig war. Damals wurden viele öffentliche Projekte zurückgestellt. Ich hatte dreißig Mitarbeiter beschäftigt, und die Gehälter mussten bezahlt werden. Ich war nah dran die Selbständigkeit aufzugeben. Schlussendlich haben ich und meine Mitarbeiter diese schwierige Phase erfolgreich überstanden.

Gibt es Widerstände oder Zweifel oder Ängste bei Projekten?

Maurer: Bei Wettbewerben mitzumachen oder nicht, das muss man vorher im Detail überlegen. Natürlich gibt es auch Zweifel. Da fragt man sich: Habe ich die Kompetenz dafür, habe ich die entsprechenden Mitarbeiter, habe ich die Zeit, so etwas auszuarbeiten? Jeder Wettbewerb hat natürlich auch positive Seiten, weil man einerseits daraus lernt, spezielle Projekte zu planen bzw. auch am Puls der Zeit bleibt.

Wem gegenüber möchten Sie dankbar sein, oder wer ist Ihr Vorbild?

Maurer: Das ist neben meiner Familie sicherlich Helmut Leierer. Er hat mich gefragt, ob ich bei ihm als Partner einsteigen will, und später habe ich das Büro ganz übernommen. Und natürlich meine Mitarbeiter. Dazu gibt es eine besondere Geschichte: Ich wurde einmal am 23. Dezember, also kurz vor Weihnachten, angerufen, ob wir die Planung des Salzburger Kongresshauses übernehmen wollen. Allerdings war der Zeitrahmen so knapp, und der Auftraggeber wollte sofort nach Weihnachten Informationen über die Planung und Zusage haben. Ich habe alle meine Mitarbeiter angerufen, und alle haben zugestimmt, während der Weihnachtsfeiertage an diesem Projekt zu arbeiten. Und wir haben es tatsächlich geschafft. Das sind Momente, wo mir heute noch vor Dankbarkeit die Tränen kommen.

Sie sind Jahrgang 1948, denken Sie auch ans Aufhören?

Maurer: Nein, das Schöne in unserem Beruf ist, dass wir unabhängig vom Alter noch gestalterisch tätig sein können und ich meine ganze Erfahrung an meine Partner weitergeben kann.

Hier geht's zum Interview-Video mit Hollabrunns Architekten Ernst Maurer: https://youtu.be/jw_ARQXEakE

