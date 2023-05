Florian Hengl spricht über richtiges Mindset und eine dicke Haut

Seit zehn Jahren ist Florian Hengl, 39, Geschäftsführer der Hengl-Unternehmungsgruppe mit Sitz in Limberg. Außerdem ist er in der Wirtschaftskammer und auch als Gemeinderat tätig. Dabei war es anfangs gar nicht selbstverständlich, dass er ins Familienunternehmen einsteigen würde. Über Mut zu Entscheidungen wird er in der zweiten Runde der „Weinviertler Dialoge“ (1. Juni) sprechen. Dies ist eine Veranstaltungsreihe der Leader-Region Weinviertel-Manhartsberg und der Bildungsregion „wissbegierig“ in Kooperation mit der NÖN.

NÖN: Welches Erlebnis hat Ihnen zuletzt ein Lächeln ins Gesicht gezaubert?

Florian Hengl: Ich lache sehr gerne, daher gibt es viele Momente, in denen ich lächeln kann. Zum Beispiel beim Spielen mit meiner Tochter. Oder: Ich habe vor Kurzem eine neue Mitarbeiterin getroffen und wir haben einander angelächelt.

Gab es für Sie unangenehme Situationen, die sich am Ende positiv entwickelt haben?

Hengl: Ich habe viele Situationen erlebt, die sich zuerst unangenehm dargestellt haben, um dann aber meistens an ein positives Ende zu kommen. Ich bin sehr lösungsorientiert. Zum Beispiel habe ich einen sehr guten Rechtsanwalt gefunden, weil ich zuvor eine Strafanzeige bekommen hatte. Man sagt ja auch zu Recht: Was einen nicht umbringt, macht einen härter. Man braucht eine dicke Haut, um zu lernen, mit unangenehmen Situationen umzugehen.

Woher kommt Ihr Talent für Ihre Tätigkeit?

Hengl: Ich habe viele unterschiedliche Tätigkeiten und muss schnell Entscheidungen treffen - und das macht mir auch Spaß. Multitasking wende ich oft an. Das ist auch notwendig – ich kann zum Beispiel gleichzeitig telefonieren und ein Wurstbrot für mein Mittagsessen herrichten. Ich glaube, dass man als Geschäftsführer die Fähigkeit braucht, verschiedenste Dinge parallel und schnell entscheiden zu können.

Welche Dinge haben Sie in Ihrem Leben verpasst?

Hengl: Da gibt es vieles, zum Beispiel, dass ich potenzielle Mitarbeiter vielleicht besser motivieren hätte können, um sie für unser Unternehmen zu gewinnen. Oder Ferien, die ich nicht genutzt habe. Oder dass ich in bestimmte Bereiche nicht rechtzeitig investiert habe.

Was würden Sie mit Ihrem heutigen Wissen besser machen?

Hengl: Ich würde in der Schule besser aufpassen. Als ich zur Schule gegangen bin, hat sich das Problem nicht gestellt, weil ich immer irgendwie durchgekommen bin. Ich habe erst viel später gelernt, wie man richtig lernt.

Und im beruflichen Umfeld?

Hengl: Einige Geschäftsbeziehungen hätte ich schon früher schließen sollen. Die soziale Komponente ist nicht nur in zwischenmenschlichen Beziehungen und in der Familie wichtig, sondern auch für Geschäftspartner. Wenn man einen emotionalen Abfluss in der Beziehung bemerkt, dann sollte man rechtzeitig reagieren. Man sollte mitunter auch auf das eigene Bauchgefühl vertrauen. Natürlich kann man auch einmal falsche Entscheidungen treffen.

Wie kommen Sie zur Ihren Projektentscheidungen?

Hengl: Es musste immer etwas sein, was mich interessiert und mich motiviert. In unserer Unternehmungsgruppe leite ich sehr intensive Forschungsprojekte in die Wege. Im Moment laufen gerade fünf Projekte mit verschiedenen universitären Einrichtungen. Dabei geht es um die Nachhaltigkeit im Steinbruch bzw. wie man verarbeitetes Material erneut verwenden kann usw. Ich möchte in meinem Umfeld – auch im Gemeinderat oder in meiner Funktion in der Wirtschaftskammer – ist es mir wichtig, Potenzial zu schaffen.

Wie gehen Sie mit Zweifeln oder gar Ängsten um?

Hengl: Wenn es schwierig wird, muss man trotzdem immer wieder aufstehen und seinen Weg verfolgen.

Welche historischen Persönlichkeiten haben Sie beeinflusst?

Hengl: Da gibt es ganz viele, die mich mit ganz unterschiedlichen Aspekten bedruckt haben. Andrew Carnegie oder John Davidson Rockefeller sind für mich beeindruckende Persönlichkeiten.

Was würden Sie jemanden raten, der ein Projekt starten möchte?

Hengl: Es beginnt mit dem richtigen Mindset - und das beginnt in der Früh, wenn man sein Bett macht. Wichtig ist, das die Dinge und die Entscheidungen erledigt werden und man mit den kleinen Schritte wächst. Man darf nicht zum Schlenderer werden. Man muss sich selbst schulen, moralisch, und sich selbst unter Kontrolle haben, selbst Perspektiven haben, selbst den Einsatz bringen können, selbst die Energie haben und auch längere Kämpfe aushalten können. Ich glaube, das ist ganz wichtig.

Der zweite „Weinviertler Dialog“ findet am Donnerstag, 1. Juni, um 19 Uhr in der „Location 2020“ (Schmiedgasse 7) in Hollabrunn statt.

