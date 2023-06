„Man muss durchhalten und nicht so schnell aufgeben“

In der Hollabrunner „Location2020“ fand der zweite „Weinviertler Dialog“ mit drei prominenten Mutmachern – Andreas Breuss, Florian Hengl und Ernst Maurer – statt. Dies ist eine Veranstaltungsreihe der Leader-Region Weinviertel-Manhartsberg und der Bildungsregion „wissbegierig“ in Kooperation mit der NÖN.

Brigitte Schönsleben von der Bildungsregion „wissbegierig“ erklärte den Gästen, darunter der neue Obmann der Leader-Region, Peter Steinbach, und der Retzer Bürgermeister Stefan Lang, dieses Projekt. Der Hintergrund des Formats der „Weinviertler Dialoge“ sei es, Wissen weiterzugeben und vor allem „voneinander zu lernen“. Es gehe um das gegenseitige Ermutigen, damit ein gutes Leben gelingen kann.

Die drei Geladenen erwiesen sich sehr geübt im Dialog. Moderatorin und NÖN-Mitarbeiterin Romana Schuler stellte die drei Mutmacher vor, die in ihrem beruflichen Umfeld keine Unbekannten sind: Der Hollabrunner Architekt Maurer erzählte, dass er zunächst ein Maschinenbaustudium begonnen und eine Ausbildung zum Volksschullehrer absolviert hatte, erst danach kam er zur Architektur. Mit dem Unterrichten konnte er sein Studium finanzieren und heute zählt er mit seinen drei Büros – eines davon in Hollabrunn – zu den erfolgreichen Architekten.

Andreas Breuss studierte Psychologie- und Sozialwissenschaft, bevor er zum Lehmbauexperten wurde, und schloss das Studium mit einer Arbeit über Wohnpsychologie ab. Der gebürtige Vorarlberger wollte nach der Matura so weit wie möglich weg vom „Ländle“. Er fühlte sich dort eingeengt und ging daher nach Wien.

Dass der Limberger Florian Hengl im Familienunternehmen als Geschäftsführer tätig würde, war gar nicht vorgesehen. Er studierte Wirtschaft, aber bald zog es ihn für einige Zeit ins Ausland und setzte sich ganz andere Ziele für sein Berufsleben. So wollte er einmal in einem Zoo arbeiten, kurz dachte er sogar darüber nach, Börsenmakler zu werden. Heute werden in seinem Unternehmen gleichzeitig fünf Forschungsarbeiten zum Thema Nachhaltigkeit für Steinbrucharbeiten unterstützt.

Mit Niederlagen kann man wachsen. Es geht immer ein Stück mehr“ Florian Hengl

Ein gemeinsames Merkmal der drei Herren ist auffallend: Sie haben großes Interesse am Reisen bzw. lebten längere Zeit im Ausland. „Ich glaube, dass dies ein wesentlicher Aspekt von unseren drei Mutmachern ist“, stellt Schuler fest. Sie wollten von ihren Diskutanten wissen, was ihr „Mut-Macher-Moment“ war.

Maurer erzählte, dass ihm nach der Matura bei der Berufsberatung vom Studium der Architektur abgeraten worden sei. Warum? „Architektur war total überlaufen, ich wollte aber etwas Technisches machen.“ Mit großem Fleiß habe er das Architekturstudium betrieben und schließlich die Chance genutzt, bei Helmut Leierer einzusteigen.

„Der Mut-Moment war bei mir nicht sofort da“, sagte Hengl, „es waren viele kleine Schritte.“ Wichtig sei für ihn das tägliche Aufstehen. Man könne mit Niederlagen wachsen, es gehe immer weiter: „Das kann man mit dem Bild vom Aufstieg auf eine Leiter – eine philosophische Leiter – vergleichen, denn es geht immer ein Stück mehr.“

Man muss durchhalten und nicht so schnell aufgeben Ernst Maurer

Für Breuss war klar, dass er Psychologie studieren wollte. „Mein Lehrer war der später bekannte Rockmusiker Reinhold Bilgeri, der war sehr inspirierend.“ Dass er dann doch nicht als Psychologe arbeiten würde, war gar nicht geplant. „Es hat sich alles so entwickelt, weil mich das Wohnverhalten sehr interessiert. Besonders das Sitzen hat mich beschäftig.“

Ob es auch Widerstände oder Ängste gegeben habe, interessierte die Moderatorin ebenfalls. „Ich war ein recht ängstliches Kind, das wollte ich nicht sein, und ich habe mir dann Herausforderungen gestellt“, erzählte Hengl. „Das ist natürlich ein jahrelanger Prozess.“

Mauer meinte: „Es gibt immer wieder Auf und Abs. Manchmal denkt man dann auch ans Aufhören. Aber ich habe Glück gehabt und viele Unterstützer. Man muss durchhalten und nicht so schnell aufgeben.“

Lehmspezialist Breuss bekam viel Unterstützung vonseiten der Familie: „Das waren für mich gute Voraussetzungen, um viele Dinge auszuprobieren.“ Wichtig war ihm, etwas Neues zu denken. „Ich hatte bestimmt das Glück, bei Eichinger & Knechtel in einem innovativen Architekturbüro tätig zu sein, um neue Wege zu finden.“ Hengl habe erkannt, dass die Skala des Lebens immer nach oben und nach unten geht. „Aber das sehe ich durchaus positiv: „Für mich ist es wichtig, gute Menschen um mich zu haben. Das zählt.“

Die strenge Großmutter als prägende Heldin der Kindheit

Alle drei Mutmacher sehen Dankbarkeit als einen wichtigen Aspekt für ihren Erfolg, aber auch Mentoren, die mit ihrer Vorbildwirkung hilfreich bei unterschiedlichen Entscheidungen waren. Für Hengl war seine strenge Großmutter die Heldin. „Sie hat unser Unternehmen in den schweren Kriegsjahren durchgängig geführt. Aber auch der spätere Lebenspartner meiner Mutter hat mir eine positive Personalführung vermittelt.“

Für Breuss ist das soziale Umfeld wichtig: „Man braucht jemand zum Reden, ohne das geht es nicht. Man ist ja auch nicht immer gleich gut drauf.“ Als besonderen Mentor nannte er den österreichischen Architekten Richard Neutra, der unter den Nationalsozialisten nach Amerika fliehen musste und der sich mit psychologischen Faktoren des Wohnens wie Licht und Raum beschäftigte.

Nach einer kurzen Pause eröffnete Christoph Schönlebens die Dialogrunde, in der die Gäste ihre Meinungen, Gedanken oder Anregungen mitteilen konnten, sofern sie die Skulptur der „Kellerkatze“ in der Hand hielten. Es sei nämlich gerade bei einem Dialog wichtig, dem anderen zuzuhören – „Das Schöne ist, das Zuhören zu pflegen“, beschrieb Schönlebens den Schlüssel zum Dialog. Und das gelang mit den Gästen in der Location2020 bestens.