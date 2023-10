Mutmacher wissen: „Wenn's zu leicht is', dann is' nix Guads!“

Markus Schober leitet gemeinsam mit seiner Frau Elisabeth die Sozialtherapeutische Wohngemeinschaft in Roseldorf. Christa Schwinner wird in Maria Roggendorf die erste Senioren-WG mit Bauernhof in Niederösterreich führen. Geplanter Start ist Mitte November. Shurga Schrammel hat ein Zeitpolster-Team in Hollabrunn aufgebaut und leitet es nun.

Ihr großes Engagement macht sie zu sogenannten Mutmachern, die bei den „Weinviertler Dialogen“ eine Bühne bekommen, um anderen von ihren Projekten und ihrer Motivation zu erzählen, um andere zu inspirieren und ihnen Mut zu machen.

Die „Weinviertler Dialoge“ sind eine Veranstaltungsreihe der Bildungsregion „wissbegierig“, begleitet von der NÖN. Die Bildungsregion läuft nach fünf Jahren mit Ende 2023 nun aus, wie Renate Mihle, Geschäftsführerin der Leader-Region Weinviertel-Manhartsberg, informierte.

Wichtig ist: Einen Plan haben und dranbleiben

Die erste Frage, die Moderatorin Brigitte Schönsleben-Thiery den Mutmachern im Campus-Café im Hollabrunner Stadthotel stellte, war, woher sie den Mut genommen haben, das zu tun, was sie tun. Für Schober war die Frage einfach zu beantworten: „Ich wollt's unbedingt machen, darum gab's keine andere Möglichkeit.“ Eine Alternative habe es für ihn nie gegeben. „Wichtig ist, dass man einen Plan hat und dranbleibt“, schildert der diplomierte Sozialtherapeut, dem immer schon klar gewesen sei, dass es nicht üblich ist, dass man sich in seiner Branche selbstständig macht.

Schwinner ist Krankenschwester und ihr sei bewusst gewesen, dass es auch anderes geben muss als die klassische Pflege. Woher sie den Mut nahm? „Wir brauchen es, also gehört es umgesetzt“, lautete ihr Motto. Darum lässt sie das „Sonnenplatz'l“ in der Nähe der Maria Roggendorfer Kirche Realität werden.

Sein Herz öffnen für Menschen, die man nicht kennt

Schrammel hat sich ihr ganzes Leben sozial engagiert. Das wollte die Göllersdorferin in der Pension beibehalten. „Einsamkeit ist die Todesursache Nummer eins“, weiß sie. Als sie über das Projekt „Zeitpolster“ gestolpert ist, sei für sie klar gewesen, dass das ihr neues Projekt sein werde. „Im Jänner haben wir uns zum ersten Mal getroffen, ab Mai wurde gearbeitet“, machte sie Nägel mit Köpfen.

Das Zeitpolster-Konzept ist leicht erklärt: Heute hilft jeder, der Zeit hat, einem anderen Menschen. Und wenn der Helfer einmal nicht mehr so fit ist, wird ihm geholfen. Schrammel geht zum Beispiel mit einem Parkinson-Patienten einkaufen. Er lehrte sie vor allem eines: Geduld. Was ihr Mut macht? „Du machst dein Herz für Leut' auf, die du nicht kennst. Das gibt einem viel.“

Man sieht, was wir für große Persönlichkeiten in der Region haben Leader-Obmann Peter Steinbach

Was die drei Mutmacher eint, ist ihre Gabe, mit Hindernissen umzugehen, die sich ihnen in den Weg stellen. „Sie sind da, um überwunden zu werden“, ist Schrammel überzeugt - egal wie. Wenn Schwinner einen Tiefpunkt hat, dann muss sie an den Rat einer alten Dame denken: „Sie hat gesagt: Wenn's zu leicht is', dann is' nix Guads!“ So habe sie gelernt, aus Steinen, die ihr in den Weg gelegt werden, schöne Wege zu bauen.

Schober arbeitet mit Kindern und Jugendlichen, die sehr auffällig sind, schimpfen und nicht angepasst sind. Er hat viel mit Polizei und Psychiatrie zu tun. „Das ist nicht immer kuschelig.“ Dass niemand auf ihn, einen kleinen Landsozialarbeiter, wie er sich selbst scherzhaft bezeichnet, warten würde, war ihm ebenfalls bewusst. Was Schober antreibt, all diese Herausforderungen zu bewältigen? „Gerade diese Menschen brauchen jemanden, der sie vertritt.“

Auch wenn es Tage gibt, an denen Schober dankbar ist, wenn sie vorbei sind („Das sind die, für die man Gehalt bekommt.“), vertraut er stets darauf, dass es nach einer schwierigen Zeit wieder besser wird.

Menschen finden, die den Weg gemeinsam gehen

Was die Mutmacher anderen raten? „Sich Hilfe holen, man kann nicht alles wissen“, meint Schwinner. Hier nickt Schrammel: „Kommunizieren und Menschen finden, die mit dir den Weg gehen.“ Dem wiederum stimmt Schober zu. Ein Team sei ganz wichtig, um eine mutige Idee umzusetzen: „Jeder hat unterschiedliche Begabungen, die muss man nutzen.“

Für ihren Mut und ihre Geschichten ernteten die Mutmacher viel Applaus von ihrem Publikum. Dieses war zum Abschluss an der Reihe, um selbst etwas zu erzählen oder zu sagen, was es von diesem Abend mitgenommen hat. Roland Weber, Bürgermeister von Guntersdorf, war froh über dieses Format der „Weinviertler Dialoge“. Denn damit werde über Menschen, die etwas für die Gesellschaft tun, positiv berichtet. Für Schober hatte er eine besondere Botschaft: „Eure WG in Roseldorf wird sehr positiv in der Umgebung aufgenommen und es wird gesehen, was ihr dort leistet.“

Das Schlusswort hatte Leader-Obmann Peter Steinbach, der die „Weinviertler Dialoge“ ebenfalls lobte: „Man sieht, welch große Persönlichkeiten wir in der Region haben.“