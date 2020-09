Er ist ein Augen- und Gaumenschmaus: Die farbenprächtigen Felder zieren im Herbst das Landschaftsbild. Im Weinviertel wachsen und gedeihen Kürbisse besonders gut, die vielen Sonnentage der Region bieten ein perfektes Klima für den Anbau.

Zahlreiche Wirte, Köche und Gastronomen servieren im September und Oktober unter dem Motto „Weinviertler Kürbiswochen“ kulinarische Köstlichkeiten rund um den Bluza, wie der Kürbis in Österreichs größtem Weinbaugebiet genannt wird. Neben bekannten Klassikern, wie der Kürbiscremesuppe oder dem typischen Weinviertler Kürbisgulasch, sind mit Risotto, Chutney, einem gesamten Kürbisfrühstück oder Schnitzel mit Kürbiskernpanier viele weitere Kürbis-Gerichte auf den Speisekarten folgender Wirte und Heurigenbetriebe im Bezirk Hollabrunn und Umgebung zu finden:

„weinstimmig“ Dworzak, Deinzendorf

Wagner’s Wirtshaus, Hollabrunn

Gasthaus Zum Goldenen Engel – Familie Rammel, Hollabrunn

Fleischerei Hofmann, Hollabrunn

Weindomizil Hagn, Mailberg

Landgut & SPA Althof Retz

Hauser’s Hölzelmühle, Retz

Pollak’s Wirtshaus – Der Retzbacherhof, Unterretzbach

Stadthotel Eggenburg

W4 Wein I Genuss I Kultur, Röschitz



Auch kulinarische Events rund um den Kürbis werden geboten, so etwa der Weinherbst-Brunch am 13. September im Restaurant im Althof Retz.

Wer die Köstlichkeiten zu Hause nachkochen oder ganz eigene Kreationen in den heimischen vier Wänden ausprobieren möchte, ist bei den Kürbis-Produzenten bzw. Hofläden, Shops & Märkten im Weinviertel an der richtigen Adresse. Neben dem Kürbis als Rohprodukt sind hier auch Kürbiskernöl, Kürbiskerne in verschiedensten Geschmacksrichtungen, eingelegter Kürbis und vieles mehr erhältlich: Die Top-Tipps der Weinviertel Tourismus GmbH für den Bezirk Hollabrunn und Umgebung:

Gutes vom Gutshof, Unternalb

Retzer Delikatessen, Retz

aÖ Iss Dialekt – Gilli Mühle, Eggenburg

Hintergrund:

Die Weinviertler Kürbiswochen finden im Rahmen des Leader-Projektes „Weinviertler Küche (wieder-)entdecken und erleben“ statt. Seit einigen Jahren arbeitet die Weinviertel Tourismus GmbH gemeinsam mit zahlreichen Produzenten, Gastronomen und Direktvermarktern der Region daran, das kulinarische Profil der Tourismusregion Weinviertel zu schärfen. Die Weinviertler Küche (wieder) zu entdecken und für Gäste erlebbar zu machen, ist dabei zentrales Ziel, das von den vier Leader-Regionen des Weinviertels unterstützt und gefördert wird.