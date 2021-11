25! "Seven for Tea" startet dritten Anlauf zur Jubiläumsshow

"Aller guten Dinge sind drei", denken sich die Musiker von "Seven for Tea" - sechs Künstler der Kultband kommen aus dem Bezirk Hollabrunn -, die ihre Jubiläumsshow zum 25-jährigen Bestehen aufgrund der Pandemie bereits zweimal verschieben mussten. Am 20. November soll die denkwürdige Geburtstagsshow im Z2000 in Stockerau endlich über die Bühne gehen.