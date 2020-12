"Ich kann noch gar nicht glauben, dass dann wirklich keine Autos mehr durchfahren", sagt Guntersdorfs Vizebürgermeister Reinhard Fleischmann mit Blick auf die B 303, als gerade eine Kolonne an Pkw und Lkw am Gemeindeamt vorbeizieht.

Fleischmann lebt direkt an der B 303 und wird jeden Morgen vom Fahrzeuglärm geweckt. "Ich werd' sicher verschlafen", scherzt er am 18. Dezember, jenem Tag, an dem ein neuer Streckenabschnitt der Weinviertler Schnellestraße S 3 offiziell für den Verkehr freigegeben wurde. Die elf Kilometer lange Strecke von Hollabrunn bis Guntersdorf soll 90 Prozent des jetzigen Verkehrs aufnehmen und so die Orte spürbar entlasten.

S 3-Ausbau als Anbindung ans westliche Weinviertel

Die Verkehrsfreigabe erfolgte ohne großes Aufsehen. Nur ein kleiner Kreis an Polit-Prominenz war Freitagvormittag vor Ort. Landeshauptfrau Johanne Mikl-Leitner bezeichnet den Ausbau der S 3 zwischen Hollabrunn und Guntersdorf als "wesentlichen Vorteil für das Bundesland Niederösterreich". Zum einen schaffe der Abschnitt eine bessere Anbindung an das westliche Weinviertel, insbesondere auch der Region Retz, nämlich durch die ergänzende Spange Guntersdorf. "Zusätzlich verfügt Niederösterreich damit neben der A 5 Nordautobahn über eine weitere hochrangige Verbindung ohne Ortsdurchfahrten in unser Nachbarland Tschechien.“

Asfinag

Verkehrslandesrat Ludwig Schleritzko war bei diesem denkwürdigen Augenblick der Verkehrsfreigabe ebenfalls dabei: „Mit dem Ausbau der S 3 von Hollabrunn bis Guntersdorf erfolgt eine massive Verbesserung der Verkehrssicherheit und der Lebensqualität für die Bürger in den bisher vom Durchzugsverkehr stark betroffenen Ortschaften." Über 17.000 Fahrzeuge bretterten täglich durch Suttenbrunn, Schöngrabern, Grund und Guntersdorf. Davon 2.000 Lkw. "Diese Belastung wird sich mit der Verkehrsfreigabe der S 3 um bis zu 90 Prozent reduzieren“, weiß Schleritzko.

Mehr Ruhe und weniger Abgase in den Ortschaften

„Weniger Verkehr in den Ortschaften bedeutet mehr Ruhe und weniger Abgase. Das zu erreichen war eines der Ziele", sagt Asfinag-Vorstand Josef Fiala, der betont, dass die Wirtschaft von diesem Ausbau ebenso profitiere. Ist eine Schnellstraße gut ausgebaut, attraktiviere das das westliche Weinviertel als Betriebsstandort. "Darüber hinaus ist mit der S 3 eine optimale Verbindung an St. Pölten und Wien gegeben", weiß Fiala.

Asfinag

Wie wichtig der Ausbau für die Region ist, wissen auch die Asfinag-Geschäftsführer Andreas Fromm und Alexander Walcher. Ihnen war es wichtig, den Abschnitt so rasch wie möglich fertigzustellen, obwohl coronabedingt ein Baustopp von mehr als einem Monat eingelegt werden musste.

Die Baustelle sei aber noch nicht komplett abgeschlossen: "Nach der Fertigstellung der Hauptfahrbahn erfolgen nun noch bis kommendes Frühjahr Restarbeiten wie Bepflanzungen und die Herstellung von Güterwegen", informieren die Geschäftsführer.

Weil die Asfinag die Autobahnen und Schnellstraßen auch erhalten müsse, gibt es auf dem Gemeindegebiet von Schöngrabern einen Betriebsstützpunkt, dieser "ist die Basis für einen optimalen S 3-Betrieb im Winter", erklärt Asfinag-Geschäftsführer Christian Ebner.