Auch heuer werden wieder Weinviertler Weine für spezielle Tourismus- und Kulturkooperationen gesucht. Doch welche Tropfen dürfen diesmal als Botschafter für ihre Region fungieren? Die Abgabetermine der Weinproben (in Wolkersdorf und Retz) für den Lecher Festwein, den „Wädar Win“ sowie den NÖ Rauchfangkehrerwein stehen an.

Kulinarische Achsen werden gestärkt

In Zusammenarbeit mit dem Weinkomitee Weinviertel und der Weinstraße Weinviertel sucht die Generali Winzer-Initiative Probus einerseits den Lecher Festwein, der in ausgewählten Gastro-Betrieben der Vorarlberger Gemeinde bei den internationalen Tourismuspartnern angeboten wird. Welcher Wein darf’s fürs Ländle sein? . Heuer krönt er das 52. Bregenzerwälder Bezirksmusikfest in Alberschwende.

Auf Initiative der NÖ Rauchfangkehrerinnung wird zudem der NÖ Rauchfangkehrerwein ausgeschrieben.

Gesucht: Weinviertel DAC 2018, Zweigelt und Rotwein-Cuvée

Gesucht werden bei den Wettbewerben ein Weinviertel DAC 2018 sowie ein Zweigelt bzw. eine Rotwein-Cuvée. Die Proben können am 4. und 5. März (8 bis 17 Uhr) beim Weinkomitee Weinviertel in Wolkersdorf sowie am 7. März (8 bis 12 Uhr) im Landesweingut Retz abgegeben werden. Die Siegerweine werden in zwei Blindauskostungen ermittelt.

Verstärkt wird das Engagement der Initiative übrigens auch im Kulturbereich: Sowohl für das Festival Retz als auch für das Schrammel.Klang.Festival und das Theaterfestival „Hin & Weg“ in Litschau koordiniert Probus die Suche nach den Themenweinen.