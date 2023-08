„Wir sind ein Energieviertel, ein Windviertel, ein Vorbildviertel“

Landtagspräsident Wilfing gab den Anstoß für einen Gesamtüberblick, wo im Weinviertel in die Energie-Infrastruktur investiert wird. Der Ort für das Pressegespräch war gut gewählt: Beim „Wirt’n am Steinberg“ in Zistersdorf (Bezirk Gänserndorf) bot sich ein perfekter Ausblick darauf, wie die Herausforderungen der Zukunft gestemmt werden - in diesem Fall auf die Windpark-Baustelle Palterndorf/Dobermannsdorf/Neusiedl an der Zaya.

Dieser Windpark wird aus sieben Windkraft-Anlagen - die größten, die derzeit am Markt sind - bestehen. Fünf Windräder wurden bereits errichtet, zwei davon sind in Betrieb; die fehlenden beiden werden gerade errichtet.

„Das Weinviertel ist zum Energieviertel und vor allem zum Windviertel geworden“, leitete der Landtagspräsident seinen Überblick über die Energieproduktion im Weinviertel ein. Und: „Wir sind auch ein Vorbildviertel.“ In keiner anderen Region werde auf so vielfältige Weise erneuerbare Energie erzeugt.

Mehr als 16.000 Anlagen für erneuerbare Energie

Die Politik habe sich trotz kritischer Stimmen dazu entschieden, auf die Windkraft zu setzen, um „unsere Heimat lebenswert zu erhalten und die Umwelt zu schützen“, betonte Wilfing. So wurde 1996 die erste Windkraftanlage des Weinviertels im Bezirk Gänserndorf errichtet. Insgesamt werden im Weinviertel derzeit 443 Windkraft-Anlagen betrieben, 260 davon stehen im Bezirk Gänserndorf, auf Platz zwei befindet sich der Nachbarbezirk Mistelbach mit 155 Windrädern.

Doch die Windkraft ist nicht die einzige Art der erneuerbaren Energie, auf die im „Energieviertel“ gesetzt wird. „Wir haben rund 16.170 Anlagen, die erneuerbaren Strom produzieren“, so Wilfing. Darunter sei eine Biomasse-Anlage; weiters gibt es 20 Biogasanlagen, vier Kleinwasserkraftwerke, 443 Windräder und rund 15.700 Photovoltaikanlagen. Im Weinviertel gibt es etwa 138.000 private Haushalte. „Das Weinviertel könnte sechsmal so viele, also rund 830.000, mit Strom versorgen“, rechnet der Landtagspräsident vor. Darum sei er zuversichtlich, dass „wir die Energiewende positiv gestalten werden“.

Da es schwierig sei, „den Strom in Kübeln nach Wien zu tragen“, brauche es verlässliche Partner, die in diese Anlagen und den Netzausbau investieren. Und das sei, trotz aller Kritik, die EVN. „Sie arbeitet stark mit der Bevölkerung und den Gemeinden zusammen und setzt auf erneuerbare Energien“, betont Wilfing. Allein in den Windpark Palterndorf/Dobermannsdorf/Neusiedl an der Zaya investiert die EVN 135 Millionen Euro.

Insgesamt sind es im nächsten Jahr um die 580 Millionen Euro, die das Unternehmen in Projekte im Weinviertel stecken wird - die Summe umfasst Investitionen für den Ausbau von Photovoltaik, Windkraft, Netz- und Trinkwasserinfrastruktur. Wilfing ruft in Erinnerung, dass das, was für uns selbstverständlich geworden ist – etwa der Schalterdruck, um das Licht einzuschalten -, keine Selbstverständlichkeit sei und großes Know-how benötige.

Wir sind die Sammler der Energie“ EVN-Vorstandsdirektor Franz Mittermayer

Diese Investitionen sind notwendig, um eine Energie-Zukunft zu ermöglichen, betont EVN-Vorstandsdirektor Franz Mittermayer. Bis 2030 soll der Strom im Land nämlich zu 100 Prozent durch erneuerbare Energien erzeugt werden. Dazu sind 40 neue Umspannwerke geplant, wovon 19 im Weinviertel errichtet bzw. erweitert werden. Pro Jahr installiert die EVN außerdem um die 700 Trafos, „um das Niederspannungsnetz fit zu machen“. Mittermayer beschreibt die EVN als „Sammler der Energie“. In Zusammenarbeit mit der APG wird der Strom aus dem Weinviertel dorthin verteilt, wo er gebraucht werde.

Derzeit gibt es laut Stefan Szyszkowitz, Vorstandssprecher der EVN, einen „echten Run auf Photovoltaik-Anlagen“. Und bereits jetzt gebe es Tage, „an denen die PV-Anlagen so viel Strom produzieren, dass wir die Wind- und Wasserkraftanlagen drosseln müssen“, weiß Mittermayer. Er spricht generell von einem „gewaltigen Energie-Überschuss im Sommer, den wir aber im Winter brauchen“. Darum sei es wichtig, diese überschüssige Energie speicherbar zu machen. Die EVN forsche intensiv daran, wie weit man Wasserstoff speichern kann.

EVN Wasser muss Kapazitäten erhöhen und Netze ausbauen

Im Zusammenhang mit den PV-Anlagen – Szyszkowitz versichert hier, dass jede angefragte Anlage auch angeschlossen werden kann – spricht Wilfing über die größte Anlage, die im Weinviertel genehmigt ist: Die Firma Jungbunzlauer in Wulzeshofen verbrauche mehr Strom als der gesamte Bezirk Mistelbach. Darum gab es grünes Licht für eine 40 Hektar große Photovoltaik-Anlage. „Die dient aber nur der Selbstversorgung des Betriebs“, betont der Landtagspräsident – und: Sie belaste das Netz nicht.

Ein weiterer Bereich, der bei der Pressekonferenz angesprochen wurde, ist die Infrastruktur für das Trinkwassernetz. Hier habe sich, so Wilfing, die Partnerschaft mit der EVN ebenfalls bewährt: „94 unserer 123 Gemeinden werden zumindest teilweise von der EVN Wasser betreut.“

Der Ursprung der EVN Wasser befinde sich ebenfalls im Weinviertel, berichtet Geschäftsführer Raimund Paschinger. Hier wurde zu Beginn der 1960er-Jahre damit begonnen, das Wasser aus verunreinigten Hausbrunnen aufzubereiten und das Trinkwassernetz auszubauen. „Der Wasserbedarf steigt massiv“, spricht Paschinger von großen Herausforderungen. Der erhöhte Wasserbedarf habe zum einen mit den Änderungen der klimatischen Bedingungen zu tun, zum anderen mit dem Bevölkerungswachstum.

Darum müsse auch die EVN Wasser neue Anlagen errichten, die Behälterkapazitäten erweitern und zusätzliche Leitungen - Paschinger spricht von 86 Kilometern - errichten. Ein Meilenstein sei hier die Donauquerung der Leitung, die von Deutsch-Haslau (Bezirk Bruck/Leitha) bis Haringsee (Bezirk Gänserndorf) führen wird.

Biomasse-Kraft-Wärme-Kopplung

Bezirk Mistelbach: 1 Anlage (theoretisch versorgbare Haushalte: 80)

Biogas-Anlagen

Bezirk Gänserndorf: 3 Anlagen (theoretisch versorgbare Haushalte: 3.257)

3 Anlagen (theoretisch versorgbare Haushalte: 3.257) Bezirk Hollabrunn: 10 Anlagen (theoretisch versorgbare Haushalte: 10.505)

10 Anlagen (theoretisch versorgbare Haushalte: 10.505) Bezirk Korneuburg: 6 Anlagen (theoretisch versorgbare Haushalte: 7.246)

6 Anlagen (theoretisch versorgbare Haushalte: 7.246) Bezirk Mistelbach: 1 Anlage (theoretisch versorgbare Haushalte: 343)

Kleinwasserkraft-Anlagen

Bezirk Gänserndorf: 1 Anlage (theoretisch versorgbare Haushalte: 117)

1 Anlage (theoretisch versorgbare Haushalte: 117) Bezirk Hollabrunn: 1 Anlage (theoretisch versorgbare Haushalte: 9)

1 Anlage (theoretisch versorgbare Haushalte: 9) Bezirk Mistelbach: 2 Anlagen (theoretisch versorgbare Haushalte: 81)

Windkraft-Anlagen

Bezirk Gänserndorf: 260 Anlagen (theoretisch versorgbare Haushalte: 477.384)

260 Anlagen (theoretisch versorgbare Haushalte: 477.384) Bezirk Hollabrunn: 3 Anlagen (theoretisch versorgbare Haushalte: 2.777)

3 Anlagen (theoretisch versorgbare Haushalte: 2.777) Bezirk Korneuburg: 25 Anlagen (theoretisch versorgbare Haushalte: 22.539)

25 Anlagen (theoretisch versorgbare Haushalte: 22.539) Bezirk Mistelbach: 155 Anlagen (theoretisch versorgbare Haushalte: 232.598)

Photovoltaik-Anlagen

Bezirk Gänserndorf: 4.491 Anlagen (theoretisch versorgbare Haushalte: 15.091)

4.491 Anlagen (theoretisch versorgbare Haushalte: 15.091) Bezirk Hollabrunn: 3.004 Anlagen (theoretisch versorgbare Haushalte: 8.910)

3.004 Anlagen (theoretisch versorgbare Haushalte: 8.910) Bezirk Korneuburg: 3.550 Anlagen (theoretisch versorgbare Haushalte: 13.333)

3.550 Anlagen (theoretisch versorgbare Haushalte: 13.333) Bezirk Mistelbach: 4.655 Anlage (theoretisch versorgbare Haushalte: 15.716)

Theoretisch versorgbare Haushalte

Bezirk Gänserndorf: 495.849 (Haushalte im Bezirk: 43.755 = 1.133 %)

495.849 (Haushalte im Bezirk: 43.755 = 1.133 %) Bezirk Hollabrunn: 22.201 (Haushalte im Bezirk: 21.952 = 101 %)

22.201 (Haushalte im Bezirk: 21.952 = 101 %) Bezirk Korneuburg: 43.118 (Haushalte im Bezirk: 39.224 = 110 %)

43.118 (Haushalte im Bezirk: 39.224 = 110 %) Bezirk Mistelbach: 269.818 (Haushalte im Bezirk: 32.909 = 820 %)

Stand: Jänner 2023