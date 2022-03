Weinviertler Weine für Lech, Litschau und Vorarlberg gesucht

Lecher Festwein für eine internationale Tourismuskooperation, Wälder Win für die Partnerschaft mit der Käsestraße Bregenzerwald, Festivalwein für Litschau: Das Erfolgsgeheimnis von Probus sind verschiedene Projekte von Weinwirtschaft und Tourismus, die sowohl im Weinviertel als auch in Vorarlberg starke kulinarische Impulse setzen.

In Zusammenarbeit mit dem Weinkomitee Weinviertel und der Weinstraße Weinviertel wird einerseits der Lecher Festwein gesucht, der in ausgewählten Gastronomiebetrieben angeboten wird. Der Wäldar Win andererseits stärkt im regionalen Austausch mit dem Weinviadla Kas die kulinarische Achse zwischen Käsestraße Bregenzerwald und Weinstraße Weinviertel.

Und auch im Kulturbereich sind die Probus-Projektweine gefragt: Für das Schrammel.Klang.Festival und das Theaterfestival "Hin und Weg" wird der Festivalwein Litschau gesucht.

Abgabe der Weinproben in Retz und Wolkersdorf

Gesucht werden bei allen Wettbewerben ein Weinviertel DAC 2021 sowie eine Rotwein-Cuvée. Die Wäldar-Win-Palette ergänzt erstmals ein Roséwein. Die Weinproben können am 15. März im Weinkomitee Weinviertel in Wolkersdorf oder am 16. März im Landesweingut Retz abgegeben werden. Ermittelt werden die Siegerweine in zwei Blindauskostungen.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden