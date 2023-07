Fahrverbot während Schulbetriebs: Grüne zweifeln, dass es klappt

Zum einen darum, weil Stadträtin Sabine Fasching einen zu saloppen Umgang mit dem Baumbestand in Zeiten der Klimakrise kritisiert: „Ich habe es satt, dass keine Rücksicht genommen wird“, sagte sie im Rahmen der Gemeinderatssitzung. Zum anderen meinte Grünen-Klubobmann Georg Ecker, dass er gespannt sei, wie es künftig funktionieren soll, dass die Weisleinstraße dann während des Schulbetriebs tatsächlich nicht durchfahren wird: „Wie gut das funktioniert, haben wir schon jetzt bei der Baustelle und auch in der Sparkassegasse erlebt“, hat Ecker die Sorge, dass das Fahrverbot oft missachtet werden wird. Die Grünen würden bauliche Maßnahmen - etwa gesteuerte Poller - für sinnvoller halten, um den Verkehr zu regulieren.

Plan ist jedenfalls, dass künftig während des Schulbetriebs nur Einsatzfahrzeuge und Busse die Josef Weisleinstraße durchfahren dürfen. Es wird Elternzonen geben, um die Kinder aussteigen zu lassen. Außerhalb der Schulzeiten soll es allen erlaubt sein, die Straße zu passieren. „Wir sind diesbezüglich in der finalen Planung“, sagt ÖVP-Bürgermeister Alfred Babinsky im NÖN-Gespräch.

Für das zukunftsweisende Mega-Projekt in der Bezirkshauptstadt wurden indes weitere Vergaben im Gemeinderat beschlossen: Die Installation der Photovoltaik-Anlage am Dach des Schulcampus Hollabrunn - die mit großzügiger Unterstützung der Privatstiftung Weinviertler Sparkasse realisiert wird - wurde für rund 905.000 Euro an die Firma Babinsky vergeben. Das Pauschalangebot für die HKLS-Arbeiten (Heizung, Klima, Lüftung, Sanitär) beträgt knapp 2,69 Millionen Euro. Vergeben wurde unter anderem auch die Lieferung der interaktiven Tafeln (211.000 Euro), Schulmöbel (1,212 Millionen Euro) und Büromöbel (218.000 Euro).

In Angriff genommen wird übrigens auch die Vergrößerung des bestehenden Stadtsaal-Foyers. Hier wurde bereits die Vergabe der Baumeisterarbeiten (121.000 Euro) und Metallbauarbeiten (142.000 Euro) beschlossen.