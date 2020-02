Im Wullersdorfer FF-Haus fand die diesjährige Fortbildung für alle Feuerwehrkommandanten und Stellvertreter des Abschnitts Hollabrunn statt. Abschnittsfeuerwehrchef Markus Zahlbrecht blickte noch einmal zurück aufs Jahr 2019, ehe er mit seinem Stellvertreter Christian Holzer ein dichtes Programm 2020 für die 50 Feuerwehren des größten Feuerwehrabschnitts Niederösterreichs präsentierte.

So stehen zahlreiche gemeinsame Ausbildungstermine und Übungen am Programm. Im Bereich der Ausbildungsprüfungen will das Abschnittskommando heuer eine deutliche Steigerung erreichen.

AFKDO Hollabrunn

Bezirksfeuerwehrchef Alois Zaussinger lobte die vorbildliche Zusammenarbeit und ehrte jene Mitglieder, die sich im Bereich der Ausbildung besonders engagieren.

Zur Sprache kamen auch die Sondereinsatzfahrzeuge und Sondergerätschaften des Landesfeuerwehrverbandes, die bei Katastrophenereignissen zum Einsatz kommen. In Bezug auf das neue Einsatzleit- und Kommunikationssystem ELKOS wurde speziell auf die erforderlichen Vorbereitungsarbeiten der Feuerwehren eingegangen.