Nachdem der Lions Club Weinland einen Eltern-Infoabend über die Risiken, denen Kinder im Internet ausgesetzt sind, verschieben musste, folgen die nächsten Absagen durch die Verfügung der Regierung, dass Indoor-Veranstaltungen mit mehr als 100 Besuchern nicht mehr stattfinden dürfen.

Betroffen ist der Tag der Blasmusik, zu dem die Stadtmusik Hollabrunn am 21. März eingeladen hätte. Hier sollten verschiedene Ensembles von jung bis alt aufspielen. Außerdem wollte die Stadtmusik gemeinsam mit der Musikschule Hollabrunn allen Musikbegeisterten das musikalische Blasmusikangebot der Bezirkshauptstadt schmackhaft machen. „Leider muss aufgrund der aktuellen Lage aus dieses Event abgesagt werden“, lässt die Stadtmusik auf Facebook wissen.

Ein weiteres „Opfer“ findet sich in Göllersdorf. Dort hätte am 22. März der 2. Weinviertler Spitzentag in der Volksschule stattfinden sollen. Der Verein „Klöppeln und textile Spitzenkunst in Österreich“, wollte, wie im Vorjahr, die feine Kunst des Klöppelns präsentieren. Diese Veranstaltung war 2019 ein großer Erfolg. Die Veranstalter bedauern, den Spitzentag für heuer absagen zu müssen.