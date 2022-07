Welcher Müll wohin? Abfallberaterin auf Sommertour

Werbung

Zahlreiche Besucher nutzten im ASZ Hollabrunn die Gelegenheit, sich über die richtige Mülltrennung zu informieren. Und sie waren interessiert, wie die Abfälle verarbeitet und recycelt werden. „Auch das Informationsmaterial fand Anklang bei Groß und Klein“, berichtet Lachmann.

In den kommenden Wochen wird sie weitere ASZ im Bezirk besuchen und für Fragen zur Verfügung stehen. Dazu gibt es ein „Gurkenglasgewinnspiel“. Am Montag ist die Beraterin in Dürnleis vor Ort (1.8., ab 15 Uhr), am Mittwoch in Ravelsbach (3.8., ab 14 Uhr) Die jeweils aktuellen Termin - auch wetterabhängig - sind auf der Homepage des Abfallverbandes zu finden.

https://hollabrunn.umweltverbaende.at/

