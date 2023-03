SPÖ-Kritik: „Frauenbild der ÖVP ist aus vorigem Jahrhundert!“

Rund um den Internationalen Frauentag (8. März) gibt es viele Veranstaltungen, die aufmerksam machen, wo das weibliche Geschlecht immer noch mit Missständen zu kämpfen hat.

Göllersdorfs Frauenvorsitzende Daniela Poisinger machte sich ebenfalls Gedanken dazu; konkret geht es der zweifachen Mutter um eine Verbesserung bei der Kinderbetreuung. Die SPÖ fordert hier, dass diese ganzjährig, ganztägig und gratis angeboten werden soll. „Denn aufgrund unzureichender Kinderbetreuungszeiten und -möglichkeiten ist es für viele Arbeitnehmer schwer möglich, Vollzeit zu arbeiten. Besonders trifft es natürlich uns Frauen.“ Dadurch sei die Frau von ihrem Partner finanziell abhängig, das wiederum wirke sich negativ auf die Pensionshöhe aus, die Frauen schlittern in die Altersarmut, schildert Poisinger die Konsequenzen.

SPÖ-Hinterberger: „Schöne Worte der ÖVP-Funktionäre ändern nichts!“

Unterstützung erhält sie von SPÖ-Bezirkschef Stefan Hinterberger: „Das Frauenbild der ÖVP ist aus dem vorigen Jahrhundert!“, so der Göllersdorfer. Er schießt nach: „Daran werden auch die schönen Worte der ÖVP-Funktionäre rund um den Weltfrauentag nichts ändern.“ Der 40-Jährige fordert, dass „endlich Taten folgen müssen“. Nur so können sich Verbesserungen für Frauen und Familien im Bezirk ergeben.

ÖVP-Abgeordnete Eva-Maria Himmelbauer: „SPÖ agiert polemisch." Foto: Sabine Klimpt

„Es muss definitiv noch einiges im Bereich der Kinderbetreuung getan werden“, stimmt ÖVP-Nationalratsabgeordnete Eva-Maria Himmelbauer zu. Sie selbst ist Mutter zweier Mädchen. „Nicht umsonst haben wir bereits vergangenes Jahr die Betreuungs-Offensive gestartet.“ Ab Herbst 2024 wird der Kindergartenbesuch für alle Kinder ab zwei Jahren möglich sein, in kleineren Gruppen. Außerdem werden die Schließzeiten im Sommer auf eine Woche reduziert, das Nachmittagsangebot wird ausgebaut.

ÖVP-Himmelbauer: „Gibt keine Lösung, die für alle geeignet ist“

„Zusätzlich braucht es meiner Meinung nach Anreize bzw. Unterstützung für Tagesmütter und -väter, um dieses Angebot zu erweitern“, denkt die stellvertretende Bezirkschefin weiter. Denn es sei wichtig zu beachten, dass jede Familie und jedes Kind unterschiedlich ist und, „dass es keine einheitliche Lösung gibt, die für alle geeignet ist“.

Was sagt Himmelbauer zur SPÖ-Forderung, Kinderbetreuung ganzjährig, ganztägig und gratis anzubieten? „Bereits die Betreuungs-Offensive wird eine massive Kraftanstrengung aller Beteiligten erfordern.“ Es brauche nämlich mehr Betreuungspersonal in einer Zeit, in der jeder händeringend nach Fachkräften suche. Außerdem erfordere es hohe Investitionen in die Infrastruktur, um die Plätze anbieten zu können. „Ich meine, wir müssen hier realistisch sein, was tatsächlich in nächster Zeit umsetzbar ist.“

Volkspartei will Frauen unterstützen

Dass die Frauenpolitik der ÖVP aus dem vorigen Jahrhundert sei, will die Unternehmerin nicht so stehen lassen: „Es geht um fördern, aber nicht bevormunden. Es geht um Selbstbestimmung und Selbstbewusstsein“, reagiert sie auf die SPÖ-Kritik. Unter ÖVP-Frauenministerin Susanne Raab sei in den letzten drei Jahren das Frauenbudget laufend erhöht worden; es wurden die Pflegereform und die Kindergartenmilliarde auf den Weg gebracht, der Gewaltschutz wurde ausgebaut, nennt Himmelbauer einige Beispiele im NÖN-Gespräch und betont: „Uns geht es ums Tun und die vielfältigen Wege und Entscheidungen von Frauen zu unterstützen.“

Hinterberger übte außerdem Kritik am Ansinnen von ÖVP-Arbeitsminister Martin Kocher, Sozialleistungen für Menschen in Teilzeitarbeit zu kürzen. Es gebe viele Gründe, warum manche Menschen nur Teilzeit arbeiten können. Auch davon wären großteils Frauen betroffen.

Teilzeitjobs: Viele Frauen haben keine andere Wahl

„Es ist polemisch, wie hier die SPÖ agiert“, kommentiert Himmelbauer. Es gehe nicht um jene, die unfreiwillig in Teilzeit sind. „Gerade viele Frauen haben keine andere Wahl, weil Kinderbetreuung oder Pflege von Angehörigen nichts anderes zulassen“, ist der Abgeordneten bewusst. Aber: Möglichst viel Freizeit sei für manche zu einem Lebensstil geworden, „dessen langfristige Folgen nicht bedacht werden“.

Für den Staat bedeute dies weniger Einnahmen, die gerade im Sozialsystem notwendig wären, das Ungleichgewicht im Pensionssystem zwischen Einzahlern und Pensionsbeziehern werde größer, der Wirtschaft fehlen die Arbeitskräfte. Darum gehe es dem Arbeitsminister nur darum, „Anreize zu schaffen, Vollzeit zu arbeiten“.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.