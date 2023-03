Treffen mit Taiwan: Hollabrunn feierte Weltgebetstag mit

Der Inselstaat Taiwan, zwischen Japan und den Philippinen vor dem chinesischen Festland gelegen, zählt zu den am dichtesten besiedelten Staaten der Welt. Mit rund 23 Millionen Einwohnern leben hier - mit Österreich verglichen - mehr als doppelt so viele Menschen auf weniger als der halben Fläche. An der Spitze des völkerrechtlich überwiegend nicht anerkannten Staates steht seit 2016 mit Tsai Ing-wen erstmals eine Frau, die den Frauenanteil unter den Volksvertretern massiv forciert hat und politisch auf völkerrechtliche Anerkennung, Frieden und Bewahrung der Identität setzt.

Im Fokus der Liturgie standen Verse aus dem Brief an die Gemeinde Ephesus (Eph 1, 15-19). In den Texten berichteten Taiwaner über ihr Leben und die Herausforderungen für Mädchen und junge Frauen. Für viele sei es schwierig, eine gute Schulausbildung zu absolvieren und dadurch ein eigenständiges Leben zu erlangen.

Der Glaube der Taiwaner, geprägt von Toleranz und Vielfalt, sei im Alltag gegenwärtig und gibt ihnen viel Kraft und Hoffnung, berichten Maria und Christina Schneider: „Wir beteten gemeinsam in der evangelischen Kirche in Hollabrunn, dass wir mit Gottes liebevoller Zuneigung, trotz unserer Unterschiedlichkeiten, ein tolerantes und gemeines Miteinander finden.“ Man vertraue auf Gottes Hilfe, dass alle Menschen in Frieden miteinander leben können.

