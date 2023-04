So wird das Gebäude für die Polyter-Produktion aussehen

Es ist eine große Innovation für ökologisches Pflanzenwachstum: Das Wasserspeichergranulat Polyter gilt als erster ökologischer Superabsorber zur nachhaltigen Stärkung gegen Trockenheit und für Pflanzenwachstum. Kurzum: Polyter - zusammengesetzt auf Basis von pflanzlicher Zellulose - saugt Wasser auf wie ein Schwamm und gibt es an die Pflanze ab, wenn diese Wasser benötigt.

Wälder und Weingärten, Äcker und Stadtgärten - überall soll Polyter helfen, den Klimawandel, Wetterextreme und vor allem die Trockenheit besser zu bewältigen. Es kann bis zum 300-fachen seines Eigengewichtes an Wasser speichern und dieses effizient abgeben. Nach drei bis fünf Jahren wird es über die Bodenorganismen ohne Rückstände abgebaut.

Die Geschäftsführer Antonio de Vall, Rudolf Bauer - er ist als Graberner sozusagen der Local Hero des Teams - und Enrique Nacif präsentierten nun nach jahrelangen Vorarbeiten beim Spatenstich am Kapellenfeldweg ihr vielversprechendes Produkt, das de Vall vor fünf Jahren als Erfindung eines Franzosen entdeckt hat. Er erwirkte die Zulassung für Polyter, das aufgrund seiner organischen Zusammensetzung der EU-Düngemittelverordnung 2022 inhaltlich voll entspricht und dadurch auch für die Lebensmittelproduktion zugelassen ist: „Polyter hat großes Potenzial für unsere Land- und Forstwirtschaft genauso wie für die Grünflächen im urbanen Bereich“, ist der Wiener Öko-Unternehmer überzeugt.

Chinesische Investorin mit Green-Tech-Faible

In Frankreich wurde Polyter bisher in einer Manufaktur erzeugt. Diese wird nunmehr nach Österreich verlagert und zu einer industriellen und standardisierten Produktion ausgebaut. Möglich gemacht hat das, wie berichtet, eine 3-Millionen-Euro-Finanzspritze der international tätigen chinesischen Investorin Wei Ma, die Bürgermeister Alfred Babinsky in der Vorwoche kennenlernen durfte. Beim Spatenstich war sie verhindert. Sie kann auf eine Karriere im Rohstoffsektor verweisen und hat sich in den letzten Jahren auf Green-Tech-Projekte spezialisiert. „Innovationsbereite Partner in Land- und Forstwirtschaft oder Weinbau machen Österreich zu einem außergewöhnlich interessanten Standort. Diese Vorreiterrolle wollen wir für unser innovatives Produkt Polyter nützen“, sagt sie.

Ironie des Schicksals: „Gatschpartie“ im Regen

Bei Green Legacy in Hollabrunn sind aktuell zehn Mitarbeiter beschäftigt, bis Ende des Jahres werden es rund 20 sein. Der Vollbetrieb in der Hollabrunner Produktion soll 2024 realisiert sein. „Das Interesse aus Forstwirtschaft und Weinbau ist schon jetzt sehr groß“, freut sich Bauer. Polyter bedeute für die Landwirtschaft eine neue Überlebenschance in Zeiten von extremer Trockenheit, Klimawandel und Starkregen. Und Bürgermeister Babinsky freute sich im Rahmen des Spatenstichs auf eine Investition in Ausbildung und Arbeitsplätze, für die die Schulstadt Hollabrunn die besten Voraussetzungen bietet: „Arbeitsplätze im Bereich der Nachhaltigkeit sind besonders attraktiv.“

Im modernen Betriebsgebiet, direkt an der Bahn, haben sich bereits mehrere innovative Betriebe angesiedelt, wie Babinsky erfreut feststellte. Auch Nationalratsabgeordnete Eva-Maria Himmelbauer, die Landtagsabgeordneten Georg Ecker und Michael Sommer, BH-Stellvertreterin Marianne Prinz, Stadtamtsdirektor Franz Stockinger, Vizebürgermeister Kornelius Schneider, Stadtrat Günter Schnötzinger und Wirtschaftskammer-Bezirksstellenleiter Julius Gelles ließen sich die Präsentation - Ironie des Schicksals - bei beständigem Regen nicht entgehen und informierten sich beim jungen Team über die Anwendung von Polyter. Bei einem Setzling kommt man im Privatgebrauch übrigens, wie berichtet, auf Kosten von 10 bis 20 Cent.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.