Romantik trifft Gegenwart - neues Festival in Schloss Schrattenthal

Werbung

Initiator und Leiter Wolfgang Kos hat dort erstmals ein Festival veranstaltet, das visuelle Kunst, Musik und Literatur an einem Ort vereinen sollte. Eingangs dankte er der Familie Schubert dafür, dass sie die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt hat. Bürgermeister Stefan Schmid freute sich, dass dieses Festival zeitgleich mit dem 550-Jahre-Stadtjubiläum über die Bühne ging.

Das Schloss, ein geschichtsträchtiger Ort, lieferte selbst das Festivalthema: eine Nikolaus-Lenau-Reprise. Mit dem Begriff „Weltschmerz“, der Lenaus Texte bestimmt, schlug Kos eine Brücke in die Gegenwart: 1822 besuchte der bedeutende Dichter der Romantik seine Schwester, die mit dem Gutsverwalter von Schloss Schrattenthal verheiratet war. Vier Wochen lang soll Lenau in hier gewesen sein. Ob der damals 20-Jährige an diesem Ort auch Gedichte verfasst hat, ist bislang nicht bekannt. Jedoch 1824, nur zwei Jahre später, war er bereits literarisch tätig, und erneut war er zu Besuch im Schloss Schrattenthal.

Ausstellung mit der "Unfarbe" Schwarz

Kos stellte ein dichtes, hochkarätiges Programm für zwei Tage zusammen. Den Auftakt machte die Ausstellung „Amphimelas – Schwarz Ringsherum.“ Die Farbe Schwarz steht für Trauer, Tod, Melancholie, man spricht auch von Schwarzer Magie. In der westlichen Welt ist die „Unfarbe“ Schwarz also vor allem negativ besetzt. In den künstlerischen Arbeiten der Ausstellung zeigte sie jedoch ein breites Spektrum. Die Schau ist auf zwei Stockwerke verteilt.

Elisabeth Czihak hat das leere Dachgeschoß aus verschiedenen Blickwinkeln fotografiert und die Aufnahmen auf Tapetenstreifen gedruckt, um diese als Installation im Dachgestühl zu montieren. Damit wird der Dachstuhl als Raum im Raum neu erzeugt. Johannes Heuer war mit drei Arbeiten vertreten. Hinter seinen Werken steht meist ein komplexer, mehrstufiger Herstellungsprozess.

„Mich interessiert das Experimentelle in meiner Kunst. Wenn es fertig ist, dann gehört es allen,“ sagt der Künstler. So wurde ein alter Wirtshaustisch mit hauchdünner weißer Resopalplatte partiell geschliffen, um den Satz „Ich bin dein Herz, ich möchte nicht mehr schlagen. Hast du Angst?“ darzustellen.

Amputation, Bienenschwarm, dunkler Pelz ...

Maria Grün thematisiert in ihrer zweiteiligen Installation die Organverpflanzung und die Amputation des menschlichen Körpers, wie die weibliche Brust. Die Malerin Gabriele Schöne hat sich für ein Bild vom Lenau-Gedicht „Zu spät“ inspirieren lassen. „Schwarm“ von Alois Mosbacher zeigt einen riesigen schwarzen Bienenschwarm: „Ein Motiv, das ich bereits in den 1980er-Jahren gemalt habe“, erzählt er. Frenzi Rigling zieht und hängt Linien in den Raum – mit dunklem Pelz, einem Material, das sie immer wieder in ihren haptischen, fühl- und begehbaren Skulpturen verwendet. Vielleicht, um Sehnsüchte nach Leben oder Konsum zu befriedigen?

Eva Maria Raab zeigt ihre typischen blauen Wasser-Fotografien, die einem spezifischen Herstellungsprozess durchlaufen; Ida Marie Corell schwarz grundierte Collagen mit ihren typischen Symbolen wie dem Auge. Konzeptkünstler Michael Kos präsentiert seine eigenen Arbeiten ganz am Ende der Ausstellung. Mit zwei Kunstwerken - „Ausweitung der Grauzone“ und „Black hope“ - stellt er das Gegensätzliche von Leben und Tod dar. Es gibt nicht nur das Schwarz, sondern auch die Hoffnung - oder ist es doch die Unentscheidbarkeit?

Mercedes Echerer las Nikolaus Lenau

Besondere Höhepunkte des Festivals waren die Auftritte der bekannten Autoren Robert Schindel und Maja Haderlap. Beide lasen eigene Lyrik und Prosa. Den Abschluss des ersten Tages bildete ein Solokonzert von Oliver Welter. Viele seiner Songs weisen auf den Weltschmerz, auf Ängste und Befindlichkeiten der Existenz hin.

Bei der Matinée am Sonntag wurden dann von der bekannten Schauspielerin und Moderatorin Mercedes Echerer ausschließlich Texte von Nikolaus Lenau vorgetragen, begleitet von den beiden Musikern Maria Gestättner (Fagott) und Stefan Heckel (Akkordeon).

Das Treffen von Romantik und Gegenwart in Schloss Schrattenthal war rundum geglückt. Man darf hoffen, dass das Festival eine Fortsetzung findet.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.