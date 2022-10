Hohe Klimaschutz-Auszeichnung für Hollabrunner Privat-Gym

Vor fünf Jahren nahm die damalige 6B-Klasse des Erzbischöflichen Gymnasiums Hollabrunn mit Klassenvorstand Gudrun Edhofer am „Climate Action Project“ – initiiert vom belgischen Microsoft-Experten Koen Timmers – teil. Vier Wochen hindurch erarbeiteten die Schüler – wie unzählige weitere Klassen aus über 60 Ländern aller Kontinente – die wichtigsten Aspekte des Klimawandels.

Der rote Faden dieses Projekts zieht sich an der Hollabrunner Privatschule bis heute kontinuierlich durch die verschiedenen teilnehmenden Klassen. „Schulen sind Orte der Wissens- und Bewusstseinsbildung. Nur wer die komplexen globalen Zusammenhänge des Klimawandels versteht, kann die richtigen Ableitungen und vor allem Handlungen auf lokaler Ebene treffen“, gratulierte Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister zur Auszeichnung. Derartige Projekte seien Musterbeispiele für innovative Unterrichtskonzepte.

Die letztjährige 3B-Klasse des Erzbischöflichen Gymnasiums Hollabrunn arbeitete in diesem Zusammenhang gemeinsam mit Klassenvorstand Ute Lock am weltweiten „Plastic Project“ mit. Die Früchte dieser jahrelangen Arbeit durften nun geerntet werden. Im laufenden Schuljahr steht das Jahresprojekt unter dem Titel „tag – take action globally“ am Plan.

