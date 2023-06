Rote kritisieren dürftiges Busangebot in den Ferien

Das Angebot auf der Buslinie 812 auf der Strecke Hollabrunn – Wullersdorf – Mailberg ist generell kein besonders gut ausgebautes, in den Sommerferien verschlechtert sich das Angebot allerdings noch einmal enorm“, zeigen SPÖ-Bezirksvorsitzender Stefan Hinterberger und Mailbergs Bürgermeister Herbert Goldinger konkrete Probleme des öffentlichen Verkehrsnetzes auf. Die beiden Sozialdemokraten fordern den Ausbau der Busverbindungen zwischen Nachbarortschaften.

In den Sommerferien von Aspersdorf nach Hollabrunn zu kommen, gestaltet sich für Berufstätige als Herausforderung. Hier gibt's nur drei Verbindungen, die erste um 10.55 Uhr. „Wer von Mailberg, über Wullersdorf und Aspersdorf nach Hollabrunn fahren möchte, kann dies sogar nur zweimal und zwar um 12.55 Uhr und 16.55 Uhr ab Mailberg tun“, weiß Goldinger von seinen Bürgern, dass diese zwar gerne den Bus mehr nutzen würden. Aber mit diesem Angebot „geht es sich schlicht und einfach für niemanden aus“, ärgert sich der Gemeindechef.

VOR bittet um Verständnis, SPÖ winkt ab: Ausdünnung ist nicht akzeptabel

„Der Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) hat die Aufgaben, den öffentlichen Verkehr bestmöglich anhand der Mobilitätsbedürfnisse der Bürger zu organisieren“, sagt VOR-Sprecher Georg Huemer auf NÖN-Nachfrage. Der öffentliche Linienverkehr funktioniere dort am besten, wo viele Menschen gleichzeitig unterwegs sind. „Dort, wo es wenig bzw. unregelmäßig Nachfrage gibt, können Linienbusse oder Bahnen nicht sinnvoll eingesetzt werden.“ Darum werde das Linien-Angebot in der Ferienzeit, wo weniger Schüler unterwegs sind, zurückgenommen. „Wir bitten um Verständnis“, sagte Huemer.

Doch dieses Verständnis fehlt den Roten. Öffentliche Verkehrsmittel würden niemals mehr genutzt werden, wenn das ohnehin dürftige Angebot in den Ferien noch mehr ausgedünnt wird. „Das ist in Zeiten des Klimawandels nicht akzeptabel!“

Huemer berichtet, dass bei der genannten Buslinie Zählungen ergaben, dass bei den zurückgenommenen Kursen in den Ferienmonaten in der Regel fünf Fahrgäste pro Bus unterwegs sind. „Es gab hier in letzter Zeit auch keinerlei Fahrplanadaptionen, in unserem Kundenservice sind dazu keine Anfragen eingegangen“, so der VOR-Sprecher. Das könnte daher rühren, „dass es eben wenig Nachfrage nach der konkreten Verbindung in den Sommermonaten gibt“, ergänzt er.

Bei Verbindungen mit wenigen oder unregelmäßigen Fahrwünschen stoße der klassische öffentliche Verkehr an seine Grenzen. „Bedarfsgesteuerte Angebote können in solchen Fällen ihre Stärken ausspielen“, spricht Huemer den „VOR Flex“ an. Ein Projekt, das in einzelnen Regionen in Niederösterreich ausgerollt wird. Hier verkehren elektrisch betriebene VOR Flex Anrufsammeltaxis auf Bestellung.

Anrufsammeltaxi soll 2024 losfahren

Auf ein solches Anrufsammeltaxi warten etwa die Bewohner von Wischathal, wie Hinterberger weiß. Die Göllersdorfer Katastralgemeinde ist öffentlich überhaupt nicht erreichbar. Der SPÖ-Bezirkschef weiß auch, warum: „Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten gibt es nur eine Zufahrts- und keine Durchfahrtsstraße, ein Umdrehen des Busses ist derzeit nicht möglich. Die Kindergarten- und Schulkinder werden von einem Kleinbus abgeholt, der den Kindertransport durchführt.“

Aufgrund solcher schlechten Busverbindungen warten die Bürger sehnsüchtig auf die Umsetzung des Anrufsammeltaxis, das sich bereits in Planung befindet. Hier schlossen sich nämlich die Gemeinden Hollabrunn, Göllersdorf, Mailberg und Wullersdorf zusammen. Viele Beschlüsse wurden bereits gefasst, um dies in die Wege zu leiten. Laut Huemer müssen sich die vier Gemeinden aber noch ein wenig gedulden: „Das Vergabeverfahren, bei dem ein geeigneter Anbieter für die Verkehrsleitung gesucht wird - etwa ein Taxi- oder Busunternehmen -, ist noch nicht abgeschlossen. Wir rechnen aktuell mit einem Betriebsstart Anfang 2024.“