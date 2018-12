Am Mittwoch, dem 12. Dezember, ist in „NÖ heute“ um etwa 19.18 Uhr die Hollabrunner Chorformation Capella Cantabile zu hören. Die Wahl des Chores fiel auf das Hollabrunner Weihnachtslied „Felsenharte Bethlehemiten“, das in der Kirche des Erzbischöflichen Seminars aufgenommen wurde. „Seit Jahren versucht der ORF NÖ, uns für eine solche Aufnahme zu gewinnen. Es hat nie so recht gepasst, heuer schon“, erzählt der Leiter des Musikschulchors, Alfred Tuzar.

Capella Cantabile beeindruckte mit Professionalität

Die Aufnahme selbst dauerte nur fünf Minuten, was das ORF-Team sichtlich beeindruckte. Meist brauchen sie eine halbe oder Dreiviertelstunde, bis die Tonaufnahme passt“, ist Tuzar stolz auf die Professionalität seiner „Capellaner“.

Das Chor-Ensemble bot danach spontan ein paar Lieder aus seinem Repertoire und „das Team unter der Aufnahmeleitung von Margit Laufer war so angetan, dass alle mit uns singen wollten“. Dieser Wunsch wurde natürlich gern erfüllt.