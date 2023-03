Es „menschelt“ im Hollabrunner PBZ

Wenn Angehörige zu Pflegefällen werden, stellt das den Alltag der Familien meistens auf den Kopf. In solch schwierigen Situationen weiß man oft erst zu schätzen, was Pflegekräfte in ihrem Berufsalltag alles leisten. So ging es auch Martina Elsigan und Elke Zinnagl. Die beiden Hollabrunnerinnen wandten sich an die NÖN, um sich auf diesem Weg bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Pflege- und Betreuungszentrums (PBZ) in der Bezirkshauptstadt zu bedanken.

„Der Alltag basiert auf dem Bemühen der vielen rührigen Betreuerinnen, Betreuer, Pflegerinnen und Pfleger, die im Hintergrund, ohne groß in Erscheinung zu treten, Tag für Tag eine sehr herausfordernde und oftmals wenig bedankte und anerkannte Aufgabe bewältigen“, ist es Elsigan und Zinnagl ein Anliegen, über ihre Erfahrungen im PBZ Hollabrunn zu berichten. Auch sie waren schweren Herzens damit konfrontiert, eine Alternative zur Pflege in den eigenen vier Wänden zu finden, denn diese war für die Beteiligten nicht möglich. So entschied man sich für den Aufenthalt im „Heim“.

Miteinander dient Bewohnern als Ansporn

Die Atmosphäre im PBZ Hollabrunn beschreiben beide Damen als „warm und heimelig“, sie hören, wie eine Bewohnerin ganz bewusst von ihrem „neuen Daheim“ spricht. Es gibt einige Vorteile: „Waren zu Hause ein paar Stufen ein unüberwindbares Hindernis, ist plötzlich eine Spazierfahrt zum nahen Hauptplatz seit Jahren wieder möglich, ebenso wie ein Kaffeehausbesuch in der hauseigenen Cafeteria mit verlockenden Kuchen.“ Besonders schön ist für sie, dass im PBZ Hollabrunn auch die Gemeinschaft „gepflegt“ wird und sich durch die Unterstützung der Pflegenden und Betreuenden die Selbstständigkeit der Bewohner zurückmeldet.

„Manchmal erkennen wir den Ansporn, von sich aus gewisse Tätigkeiten wieder zu üben, wie sie selbst anzukleiden oder wieder ein paar Schritte zu gehen“, schildern Elsigan und Zinnagl. Durch die Regelmäßigkeit bekomme der Tag eine Struktur und neue Gewohnheiten. Plaudern oder Brettspiele geben Lebensfreude und Zusammenhalt.

Um die Bewohner kümmere man sich rührend, das gesamte Team samt Ärztin im Haus gehe einfühlsam auf die unterschiedlichen Charaktere, Wünsche und Befindlichkeiten der Bewohner ein. Sei es bei gemeinsamen Geburtstagsfeiern oder bei anderen Aktivitäten, die angeboten werden. „Es menschelt“, fassen es Elsigan und Zinnagl treffend zusammen. „Alles in allem haben wir das Gefühl, unsere Angehörigen sind gut versorgt. Dafür wollen wir ganz bewusst Danke sagen!“

