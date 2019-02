Nach den beiden fulminanten Konzerten in Retz konnte das Sinfonische Blasorchester (SBO) Retz auch beim Wettbewerb in Prag mit seinem Können überzeugen und errang den Sieg in der Kategorie „Oberstufe“ bei dem international renommierten Wettbewerb für Blasorchester.

Als Wettbewerbsstücke waren die anspruchsvollen Werke „Fantasia Bohemica“ von Pavel Stanek und „Terra Mystica“ von Thomas Doss zu hören. Die Jury bewertete den Auftritt des SBO Retz mit 96 Punkten und mit dem Prädikat „Gold-Medaille mit Auszeichnung“. Zusätzlich bekam das Orchester einen Sonderpreis für die beste Interpretation des Pflichtwerkes.

Das Auswahlorchester, das aus aktuellen und ehemaligen Schülern und Freunden des Musikschulverbandes Retzer Land besteht, trat mit 50 Musikern unter der Leitung von Gerhard Forman in Tschechiens Hauptstadt an. Insgesamt elf Orchester aus Österreich, Schweden, Italien, Deutschland, Polen, Ungarn und dem Gastgeberland bewiesen dort ihr Talent.

Mit diesem beachtlichen Erfolg unterstrich das SBO Retz erneut seine hohe künstlerische Qualität, wobei stets die Spielfreude, der Orchesterklang und die gelungene Interpretation der jungen Musiker besonders hervorgehoben werden.