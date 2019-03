Einmal mehr hat ein Winzer aus dem Retzer Land kräftig beim bedeutendsten internationalen Wettbewerb Chardonnay du Monde mitgemischt. Burgunderspezialist Ludwig Hofbauer vom gleichnamigen Traditionsweingut in Unterretzbach setzte sich abermals mit seinem Chardonnay gegen „Konkurrenten“ aus weltweit 36 Ländern durch, darunter Weine aus Südafrika, Kanada, Chile, China, Japan, USA, Spanien sowie ganz Mitteleuropa. Sein „Chardonnay Sandgrube 2018“ wurde mit GOLD ausgezeichnet.

Eine internationale sowie hochkarätige Expertenjury hatte rund 696 Weine bewertet und zeichnete bereits zum zwanzigsten Mal die „besten Chardonnays der Welt“ aus. Aus den eingereichten Proben wurden nur 54 Goldmedaillen vergeben. Darunter der Winzer Ludwig Hofbauer aus Unterretzbach. Als einziger Betrieb aus Österreich-

Die diesjährige Gold-Medaille für Ludwig Hofbauer ist Zeichen für gleichbleibende Top Qualität und Bestätigung für seine internationalen Chardonnays, hat er doch in den letzten Jahren beim Chardonnay du Monde bereits zweimal Gold, fünfmal Silber und zweimal Bronze gewonnen.

Das zeigt auch, dass auch nach der Gründung der Kleinbrauerei „Winzerbräu“ auf den Wein genauso viel Wert gelegt wird wie immer.

Die Weine des innovativen Winzers können im Retzer Weinquartier, im Infobüro des Tourismusvereins Retz, in der Althof Vinothek und bei Wein & Genuss Hasugnost in Guntersdorf in der Region Retz bezogen werden. Gegen telefonische Voranmeldung gibt es Hofbauer-Weine und Biere direkt am Weingut in Unterretzbach zu kaufen. Beste Gelegenheit dazu gibt es auch bei der

Weintour Weinviertel am Wochenende 27. und 28. April 2018.

www.weingut-hofbauer.at

www.chardonnay-du-monde.com

www.winzerbraeu.at